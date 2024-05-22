Особенно замужним женщинам и беременным: почему нельзя зашивать одежду на себе

Народные поверья утверждают, что нельзя зашивать одежду на себе. Если нарушить запрет, то человек притянет в жизнь неприятности. В эту примету верили еще наши бабушки и дедушки, через которых она и передалась.

Среди людей распространено мнение, что можно отпугнуть счастье и удачу, притянуть проблемы в личную жизнь и в карьеру. Существует даже определенное выражение, связанное с этим суеверием, – так люди "пришивают себе память".

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Почему нельзя шить на себе

В давние времена плохой приметой считалось шить перед поездкой. В народе говорили, что тогда во время путешествия случится несчастье. Более того, человек мог потерять дорогу домой, если нитки запутывались.

Особенно не стоит зашивать на себе одежду женщинам в браке. Иначе их семейная жизнь ухудшится, с мужем будут возникать постоянные ссоры. Брать нитку и иголку в руки нельзя и беременным, чтобы не навредить будущему ребенку. Согласно приметам, так, в частности, будут сложными роды.

Шить на себе – плохая примета / Фото Canva

Кстати, иглу часто используют для магических ритуалов, поэтому она может обладать негативной энергетикой. Однако заметим, что священники призывают христиан не верить в поверья, ведь считают их суеверием.

Как не навредить себе во время шитья

Если нужно срочно что-то зашить на себе, то во время этого стоит держать нитку в зубах, чтобы избежать плохих последствий. К тому же лучше, чтобы процесс проходил в тишине и без лишних разговоров. Так вы не привлечете злых духов.