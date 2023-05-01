Создает опасность для вашего дома: почему нельзя сажать орех у дома

Орех – дерево, которое часто можно увидеть в Украине. Он очень полезен для здоровья человека, поскольку содержит много витаминов, минералов и других питательных веществ. Впрочем, есть один нюанс: его нельзя сажать возле дома.

Высота ореха может достигать 30 метров, а возраст – до 200 лет. Он имеет большие зеленые листья и твердые плоды – орешки. За них это дерево и больше всего ценится. И поэтому его сажают недалеко от дома, чтобы иметь возможность смаковать плоды. Почему это неправильно – расскажет 24 Канал.

Смотрите также Станут украшением вашего дома: 7 цветов, которые не надо поливать

Почему нельзя сажать орех возле дома

Саженцы ореха во дворе долгое время считали символом достатка и благополучия. Поэтому многие любят сажать орех рядом со своим домом. Однако, есть несколько причин, почему не рекомендуется сажать орех возле своего дома.

И первая – это большая корневая система. Орех имеет очень развитую корневую систему, которая может проникать в фундамент дома и подбивать его. Это может повредить здание. А еще – в дом может попадать вода.



Большой корень ореха / Фото Gazette

Орех – высокое дерево, которое может перекрывать солнечный свет и затенять дом. Таким образом, в дом будет попадать меньше солнечных лучей. В то же время в здании может накапливаться влага.



Высокий орех / Фото Barra

Выпадение ветвей и плодов является еще одной причиной, почему не советуют сажать орех у дома. Это может быть опасно для прохожих и транспорта.



Плоды ореха / Фото

Весомой причиной не сажать орех возле дома есть высокая чувствительность к заболеваниям. Это дерево не устойчиво к болезням и вредителям, что может повлиять на его здоровье.



Больной орех / Фото Аптека садовода

Поэтому, если вы планируете сажать орех на своем дворе, важно разместить его на таком расстоянии от дома, чтобы он не смог повредить здание и транспорт.



Дерево ореха / Фото