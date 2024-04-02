Выбирайте другой декор: почему нельзя держать дома сухие цветы

Нередко люди украшают свой дом засушенными цветами, ведь это выглядит довольно красиво. Однако народные поверья утверждают, что такой декор лучше выбросить, потому что он притягивает в семью несчастье.

Особенно популярными сухие цветы были раньше, поскольку считалось, что они защищают от болезней и утепляют помещение. Однако сейчас все изменилось, передает LifeStyle 24.

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Почему нельзя хранить в доме сухие цветы

Согласно суевериям, засушенные цветы забирают силы и молодость. То есть хозяин дома "увядает" вместе с ними. К тому же могут навлечь болезнь, смерть, финансовые проблемы, потерю благосостояния, неудачи и другие проблемы.

Если верить эзотерике, то живые цветы имеют сильную энергетику, а сухие – искусственную и пустую, ведь они красивы только внешне. А вот фэн-шуй утверждает, что такое украшение дома символизирует одиночество.

Засушенные цветы дома / Фото Unsplash

Сухие цветы также плохо влияют на семейную жизнь. Говорят – если влюбленная пара поставит их в своем доме, то вскоре расстанется. Поэтому категорически запрещено декорировать так спальню или гостиную. Если очень хочется принести засушенные цветы, то лучше поставьте их в ванной или кухне.

Стоит отметить, что священники призывают людей не верить в народные приметы. Однако прислушивайтесь к своим ощущениям, если боитесь навредить. Если очень любите цветы, то лучше украсьте комнату живыми.

Какие сухие цветы можно держать дома

Среди большого количества растений есть те, которые обладают целебными свойствами. Поэтому они лишь улучшат здоровье семьи, а никаких бед не принесут.