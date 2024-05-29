Даже если красиво сочетаются: почему нельзя носить серебряные и золотые украшения вместе

Обычно люди выбирают какие-то одни украшения: либо серебряные, либо золотые. Стараются не носить их вместе, в частности, из-за различных народных примет. Считается, что эти два металла отличаются энергетически, поэтому могут навредить.

Серебро – более спокойное, а золото – динамичное, поэтому человек очень чувствует на себе столкновение таких противоположностей. Он становится нервным, из-за чего возникает много ссор с близкими или даже незнакомцами.

Читайте также Не только 40 лет: какие дни рождения не стоит праздновать и почему

Почему не стоит носить серебро и золото вместе

Согласно поверьям, люди чувствуют контраст золота и серебра, поэтому стараются оставаться в стороне. Рядом с вами им будет очень некомфортно и напряженно. У того, кто одевает эти украшения вместе, ярко проявляются негативные черты характера: лицемерие, эгоистичность и ревнивость. Такое поведение также отпугивает всех, кто вокруг.

Если вы будете носить серебряные и золотые украшения одновременно, то можете попасть под влияние негативной энергетики, ведь недругов есть немало.

Украшения на теле / Фото Freepik

Считается, что сочетание серебра и золота притягивает проблемы со здоровьем. Особая опасность ждет в период, когда активизируются вирусные заболевания. К тому же люди чаще чувствуют слабость.

Есть и более практичная причина, почему золотые и серебряные украшения лучше одевать отдельно. Дело в том, что тогда золото меньше портится. Если же вам кажется, что такое сочетание идеально подходит к образу, то постарайтесь, чтобы украшения не касались друг друга. К примеру, оденьте серьги и кольцо.