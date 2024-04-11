Важно знать молодоженам: можно ли носить обручальное кольцо до свадьбы

Существует множество свадебных суеверий, которые передались еще с давних времен. Некоторые молодожены опасаются их, ведь не хотят испортить важное и долгожданное событие.

В народе говорят, в частности, что нельзя носить обручальное кольцо до свадьбы. Ведь тогда на брак не стоит надеяться вообще. Его нужно хранить в специальном футляре, а вытащить только в день церемонии, передает LifeStyle 24.

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Можно ли носить обручальное кольцо до брака

Наши предки верили, что обручальное кольцо не стоит носить до церемонии брака, ведь можно разгневать духов, которые ответственны за такое важное событие. Поэтому нередко девушки примеряли кольцо своей матери, подруги или кого-то другого. Так они чувствовали себя настоящими невестами. Однако в современном мире ситуация изменилась. Сейчас люди меньше обращают внимание на суеверия.

Можно ли носить обручальное кольцо до брака / Фото Unsplash

Еще несколько примет об обручальном кольце

Народные приметы утверждают, что не стоит принимать обручальное кольцо в подарок. Даже от самых близких людей – родителей. Если же вы все-таки решили это сделать, то заплатите человеку символическую сумму, чтобы откупиться.

Со временем колечко может стать малым. Согласно суевериям, это означает, что женщина выбрала не того мужчину. Если же украшение упало, то брак, вероятно, будет несчастливым. Особенно, когда такая ситуация происходит во время церемонии.

Также поверья говорят, что нельзя носить найденное обручальное кольцо. Его вообще не стоит поднимать с земли, лучше найти владельца или сдать в ломбард. Дело в том, что человек, которому принадлежал перстень, может иметь плохую энергетику. Так весь негатив передастся тому, кто его нашел.