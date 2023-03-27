Почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами: эти неприятные последствия вас убедят

Кто только изредка грешит тем, что ложится спать с мокрыми волосами, а для кого - это уже привычное дело. Эксперты объяснили, чем может угрожать такая привычка и какие негативные последствия будут иметь.

Лень высушить голову или не получается успеть помыть волосы утром – такие случаи случались с каждым. Ложиться спать с мокрой головой запрещали даже в детстве – и это не просто бабушкины выдумки. К сожалению, последствия такого сна могут оказаться неприятными.

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Почему нельзя спать с мокрыми волосами

Прежде всего следует знать, что мокрые волосы – самые слабые и уязвимые. Укладываясь в удобную позу или бессознательно ворочаясь во сне на подушке, пряди могут стать ломкими и получили повреждения.

Кроме того, теплая и влажная среда – отличная местность для размножение бактерий. Например, Malassezia – это род грибов, который может накапливаться на коже головы и вызывать шелушение. Это случайно можно спутать с перхотью.

Некоторые бактерии и грибки процветают в теплой, влажной среде, и поэтому размножаются на коже головы, если она остается влажной в течение нескольких часов,

– объяснила экспертка.



Почему нельзя ложиться с мокрыми волосами / Фото Unsplash

Еще одной неприятностью могут стать небольшие прыщики или гнойники, вызывающие зуд и боль. Скорее всего, это бактериальный или грибковый фолликулит – воспаление волосяных фолликулов. С этой проблемой лучше обратиться к дерматологу, который определит лечение.

Инфекция может распространиться не только на кожу волос, но и на кожу лица. Это может напоминать сыпь и акне, но на самом деле тоже могут быть формой фолликулита. Вероятно, вы сталкивались с сыпями на плечах, если ваши волосы длинные. Это тоже может быть следствием сна с мокрыми волосами.

Если другого варианта нет – как избежать последствий

, чтобы избежать распространения бактерий, меняйте наволочки еженедельно. Они должны быть сухими перед сном.

Если вы помыли волосы и спешите к постели, а времени на сушки нет, можно завернуть голову в полотенце из микрофибры – оно лучше впитывает влагу. Можно таки взяться за сушку, но сосредоточиться на корнях волос, чтобы справиться быстрее.

Эксперты отмечают, что если вы спите с мокрыми волосами время от времени – это нормально, ведь все люди и инциденты случаются. Грибковые и бактериальные инфекции действительно могут возникнуть, но это происходит не так часто.