Вниманию родителей: почему нельзя фотографировать ребенка, когда он спит

Родительство – это невероятное счастье, поэтому хочется зафиксировать каждый момент жизни малыша на телефон или фотоаппарат. Пожалуй, одни из самых милых фотографий получаются, когда ребенок спит. Однако народные поверья утверждают, что этого делать не стоит.

Люди, которые верят в суеверия, боятся навредить новорожденному, поэтому часто не показывают его ни в инстаграме, ни среди незнакомцев. Ведь считают, что даже один неосторожный взгляд принесет несчастье.

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Почему нельзя фотографировать спящего ребенка

После обряда крещения у ребенка появляется ангел-хранитель, который всегда ходит рядом. До этого девочки и мальчики являются беззащитными, к ним легко могут прийти злые духи. Поэтому народные приметы говорят, что новорожденного лучше не показывать людям и лишний раз не фотографировать. Некоторые родители, например, выставляют фотографии малыша в инстаграм, однако лицо закрывают смайликом, ведь считают, что так уберегут его от порчи.

Новорожденный ребенок / Фото Canva

Если верить эзотерике, то во время сна ребенок имеет слабое биополе. Именно поэтому эта наука запрещает его фотографировать. Дело в том, что потом фотографией в своих целях могут воспользоваться плохие люди или те, кто занимается магией. Однако отметим, что различные ритуалы были более распространены ранее, а не сейчас.

Еще во времена наших предков ходило мнение о том, что когда человек спит, то его душа попадает в другой мир. Считается, что вспышка создает возле спящего ребенка светлые пятна, которые мешают душе вернуться. Так она не только потеряется, но и притянет к малышу негативную энергетику или нечисть.