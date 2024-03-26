Названы 5 самых распространенных причин, почему не стоит есть с ножа

Согласно народным поверьям, с ножа лучше не есть. Дело в том, что так притянете в семью определенные проблемы. Раньше люди использовали этот инструмент, когда приносили жертву богам. Его не облизывали, потому что боялись разозлить духов.

Конечно, существует и более практичная версия. В частности, можно пораниться, если есть с ножа. А какие еще есть суеверия по этому поводу, расскажет LifeStyle 24.

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Почему не стоит есть с ножа

Говорят, что нельзя есть с ножа, потому что станете злыми. Это одна из самых популярных мыслей, которые ходят в народе. Дело в том, что когда-то славяне приносили на нем еду неожиданным гостям, которым не очень были рады.

Эзотерики, например, считают, что можно навредить своей ауре. Нож, в частности, сделает дыры в защитном биополе, поэтому вы потеряете жизненную энергию. Кроме того, они утверждают – если есть с ножа, то накличете инфаркт или другие болезни сердца. Ведь раньше этот предмет использовали в магии.

Женщинам запрещается есть с ножа, иначе муж начнет злоупотреблять алкоголем. Также, согласно народным приметам, можно стать глупыми.

В общем все эти суеверия связаны с временами, когда царили чары, а люди верили в потусторонние силы. Обычно они использовали нож только для приготовления пищи или ритуалов, чтобы не разгневать злых духов или нечисть. Сейчас же такие утверждения выглядят абсурдными, однако многие люди все равно с ними соглашаются и пытаются придерживаться.