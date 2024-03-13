Это должен знать каждый: почему нельзя дарить четное количество цветов
"Сколько цветов подарить?", – этот вопрос беспокоит многих парней, которые хотят поразить свою девушку на праздник или в обычный день. Интересно, что некоторые люди в таком деле даже обращают внимание на народные поверья.
Считается, что четное количество цветов покупать не стоит, ведь они ассоциируются с похоронами или траурными событиями. Больше информации об этом узнавайте на сайте LifeStyle 24.
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Почему не стоит дарить букет из четного количества цветов
Согласно древним славянским традициям, четное количество цветов – это завершение жизненного цикла, поэтому притягивает беды в семью и даже смерть. Их приносят на похороны или могилы, в частности, и потому, что символизируют покой. А вот нечетные числа считаются признаком бесконечности и продолжительности человеческого бытия. Конечно, каждый сам выбирает, верить в суеверия или нет. Однако букеты из двух, четырех, шести или восьми цветов даже в наше время считается дурным тоном.Заметим! Букет из 12 цветов можно подарить другу, который переживает сложный период в жизни.
Какое количество цветов дарить
Универсальным вариантом считается букет из трех цветов. Если хорошо украсить, то он не будет выглядеть слишком маленьким и скромным. Такой подарок прекрасно подойдет в обычный день. Отметим, что для парней, которые находятся в отношениях, есть несколько советов по количеству цветов.
- 5 цветов дарят девушке, с которой только завязались отношения.
- 7 цветов символизируют уважение.
- 9 цветов – для единственной и неповторимой.
- 11 цветов стоит покупать на годовщину знакомства.
- 15 роз парень выбирает, когда хочет попросить прощения.
На дне рождения букет должен состоять из стольких цветов, сколько лет имениннику. Однако если человеку исполняется, например, 30 лет, то важно выбрать нечетное количество – 31. Кроме того, на юбилей обычно дарят большие букеты: должно быть хотя бы 11 цветов.
- Лучшие букеты для мамы – 9 роз, 11 тюльпанов или 5 хризантем.
- Для девушки на первое свидание – 21 роза.
- Для любимой на годовщину свадьбы – 11 цветов.
Конечно, каждый мужчина знает предпочтения своей женщины, поэтому больше обращает внимание именно на них. Однако если придерживаться некоторых рекомендаций, то можно осчастливить близкого человека еще больше.