Почему, по народным приметам, запрещено дарить часы: не пренебрегайте этим

Довольно популярной приметой считается, что нельзя дарить часы. Хотя кажется, что это хороший подарок на день рождения или Новый год, ведь он является элегантным и дорогим. Многие люди все-таки придерживаются этого поверья.

Запрет на дарение часов пришел к нам из Китая. Там объяснили его так: надо осторожно относиться к этому предмету, ведь он способен измерять время, которое не могут видеть обычные люди. Кстати, в стране иероглиф, показывающий хронограф, ассоциируется со смертью, отмечает LifeStyle 24.

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Почему лучше не дарить часы

В давние времена люди верили, что часы могут создавать магию. Более того, наши предки даже старались, чтобы в доме не было этого предмета, кроме того, что не выбирали его для подарка.

Согласно народным приметам, если подарить часы мужу или жене, то влюбленную пару будут ждать конфликты, которые впоследствии приведут к расставанию. Также есть утверждение, что супруги обязательно разведутся, если стрелки остановятся, или же может произойти еще что-то плохое.

Народные приметы о часах / Фото Canva

Как подарить часы, чтобы избежать беды

Несмотря на все распространенные поверья, люди находят возможность, как обойти весь негатив, который ходит вокруг часов. В частности, когда вы хотите подарить кому-то этот предмет, то выставьте на нем неточное время. Пусть виновник праздника потом все изменит. Кроме того, рекомендуют подарить деньги, чтобы человек сам себе купил часы, которые хочет. В общем каждый выбирает самостоятельно, верить в народные приметы или считать это бредом.