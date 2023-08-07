Гниют помидоры в огороде: бабушкины методы, как с этим бороться

Гниение помидоров бывает на разных их видах. Вероятно, это происходит из-за неправильных условий выращивания. О чем идет речь?

Неправильный полив, недостаток полезных веществ, зараженная почва становятся причинами того, что томаты гниют. Этим проявляются различные болезни: фитофтор, альтернариоз, вершинная гниль. Часто грибок передается растениям из инфицированной земли. Какие виды гнили и как с ней справиться – расскажет 24 Канал.

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Гниль на помидорах: причины и средства борьбы

Преимущественно гнилью проявляется фитофтора. Это грибок, от которого на помидорах появляются небольшие чёрные пятна. Иногда они распространяются и на листья и ствол. Коричневые пятна с каждым днем увеличиваются в размере, покрывая плоды все сильнее.



Фитофтора помидоров / Фото Floristics.info

От фитофторы попробуйте чесночный настой. Нужно мелко натереть чеснок и развести его в ведре воды. Добавьте туда еще 0,5 г марганцовки. Пусть настаиваются сутки, тогда процеживаем и снова разбавляем водой. Опрыскиваем им растения 1 раз в неделю.



Чеснок настой / Фото Freepik

Вершинная гниль – нередкий гость на плодах, особенно в теплице. Выражается гниением на большей части плодов. Болезнь может развиться даже на зеленых плодах. Признаками будут бурые пятна.



Вершинная гниль / Фото "Аптека Садовника"

Против этой болезни следует взять 0,4% раствор кальциевой селитры. Ее нужно использовать профилактически. В течение сезона обрабатывают томаты 3-4 раза. Пол литра раствора хватит на 10 квадратных метров.



Кальциевая селитра / Фото Good Harvest

Альтернариоз – распространенное заболевание, от которого томаты гниют. Появляется из-за большого количества тепла, когда температура воздуха достигает +26-31. Признаки болезни можно заметить еще на зелёных томатах. На плодоножке появляются коричневые пятнышки. Будут заметны пятна и на нижних листьях томатов.



Альтернариоз помидоров / Фото "Паблиш Украина"

Надежный помощник в борьбе с этим недугом – 1%-ый раствор бордоской жидкости. Им нужно опрыскивать растения в тех местах, где увидели инфицирование. Оптимально это делать вечером, когда жара прошла. Бордоскую жидкость позволяют использовать за 3 дня до сбора урожая.



Бордосская жидкость / Фото Istockphoto