Красивый, но вредный цветок: почему незамужним девушкам лучше не выращивать фиалку дома

В домах часто можно увидеть фиалку, ведь она служит хорошим украшением. Кроме того, растение идеально подходит для людей, у которых нет много времени на уход. Однако наши предки считали, что оно несет за собой негатив.

В давние времена люди верили, что фиалка отпугивает удачу и счастье. Однако были и те, что говорили – все это неправда, она наоборот приносит хорошее. Хотя считается, что незамужним девушкам растение не стоит держать дома. Что именно говорит эта народная примета, узнавайте в материале.

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Почему фиалки не советуют держать дома незамужним девушкам

Еще в древности было распространено поверье, что фиалка не притягивает мужчин, а отталкивает их. Поэтому цветку было не место в доме, где есть девушка, которая еще не вышла замуж. Если не соблюдать приметы, то жених придет не так скоро, как хотелось бы. Однако существовало и совершенно противоположное мнение. Некоторые люди считали, что фиалка наоборот может привлечь любовь.

Как фиалка может навредить незамужней девушке / Фото Canva

Чем вредна и полезна фиалка: народные приметы

В общем людям не рекомендуют держать фиалку дома, ведь у членов семьи может ухудшиться состояние здоровья, будут преследовать болезни. Если поставить растение в спальне, то люди не будут хорошо спать.

Однако другие приметы утверждают, что фиалка притягивает в дом деньги и благосостояние. Чтобы добиться лучшего эффекта, в землю необходимо положить монету. Интересно, что растение может иметь цветы разных цветов, у которых есть собственные "свойства".