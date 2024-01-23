Плутон в Водолее: какие изменения ожидают каждый знак в этот период

В 2024 году будет ряд важных астрологических событий. В частности, переход Плутона из Козорога в Водолее. К слову, этот транзит мы почувствовали еще в марте 2023-го. Уже с 20 января планета будет в гостях у Водолея 8 месяцев.

Окончательно Плутон перейдет в этот воздушный знак 19 ноября 2024 года и останется вплоть до 2044 года. Как повлияет данный транзит на каждый знак зодиака, узнайте дальше.

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Плутон в Водолее

Согласно астрологии, Плутон – планета трансформации, глубинных изменений, влияющих прежде всего на общество и на каждую личность в частности. Интересно, что эти изменения особенно коснутся знаков фиксированного креста – Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея.

Овен

Овны, этот транзит полностью изменит ваше видение будущего и сотрудничество с другими людьми. Увидите, что относитесь к окружающим совсем иначе. Возможно, создайте для себя совершенно новое сообщество на основе общих надежд и мечтаний.

Телец

Ваша карьера и публичная жизнь уже в скором времени могут обрести новый уровень интенсивности. Следует готовиться к повышению профессионального уровня и взять полную ответственность за карьеру. В этот период важно оставаться амбициозным и упорным.

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Близнецы

Вам присуща любознательность. Эти годы жизни претерпевают глубокие изменения в вопросе веры и лично мысли. Примите свою трансформацию, постоянно расширяйте кругозор и уходите из зоны комфорта.

Рак

Этот период для Раков будет интенсивным и насыщенным изменениями. От внутренних страхов, которые выйдут наружу, не придется прятаться. Раки будут упорно работать и пожинать плоды кропотливой работы.

Лев

Ожидайте интересные события в личной и профессиональной жизни. Кстати, люди вокруг могут стать зеркалом вашей теневой стороны, раскрывая те черты личности, которые пытаетесь подавить или не хотите признавать. Работайте над собой и будьте настоящими.

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Дева

Транзит Плутона через Водолея будет способствовать вашему самосовершенствованию. Как всегда структурировали свой график и выполняли свои ежедневные задачи, начнет меняться в долгосрочной перспективе в течение следующих лет. Так что вам придется избавиться от предыдущих практик и начать создавать новые пути в жизни. Кстати, производительность сделает вас еще сильнее.

Весы

Впереди новая, страстная и вдохновенная эра вашей жизни. Концепция творческих и романтических "проектов" приобретает новое значение. Стремление к самовыражению будет безудержным. Плутон будет обладать своей таинственной магией в вашей любовной жизни в течение этого времени. Весы, будете стремиться к большей интенсивности и глубине своих романтических завоеваний, чем когда-либо прежде.

Скорпион

В течение следующих 20 лет ваша семейная жизнь может претерпеть серьезные изменения. Да, дом может выглядеть совсем иначе, чем сейчас. Вероятно, начнёте выполнять новую роль в вашей семье. Это действительно важное время для решения сложных проблем в вашей семье, время для создания и милосердия.

Стрелец

Стрельцам придется много времени посвятить учебе. Впрочем, благодаря этому они смогут стать более успешными и влиятельными.

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Козерог

Плутон находился в вашем знаке зодиака в течение 15 лет. Так что вы как никто испытывали постоянные изменения в жизни. Старайтесь быть аккуратнее во всех сферах. Не стоит переступать границу и нарушать закон. Если сделаете все правильно, сможете наслаждаться ежедневно и пользоваться всеми благами.

Водолей

Плутон впервые задолго входит в ваш знак. Так, последний раз был с 1778 по 1798 годы. Водолеи, как никто другой, ощутят новую энергию, которая ворвется в их жизнь. Ваш внешний вид и восприятие себя будут изменяться со скоростью света. Выйдете из этого транзита полностью обновленными.

Рыбы

Вам следует обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Также прислушивайтесь к интуиции. Не поддавайтесь страхам, контролируйте собственную жизнь. Попытайтесь медитации и практики расслабления. Они помогут избавиться от негатива. Кстати, будете легко находить общий язык с другими.