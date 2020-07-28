Если львовянам к морю далеко, то можно выбрать более альтернативные варианты того, как интересно провести свой уикенд и отпуск. Чтобы вы смогли выбрать лучшее место для своего отдыха, журналисты LifeStyle 24 составили список лучших зон отдыха Львова, где можно поплавать и позагорать.

Пока многих не покидают мысли о поездке в Одессу или куда-нибудь в туристические страны, советуем вам обратить внимание на особые места, которые находятся от вас совсем неподалеку. Предлагаем вам не забывать о том, что хорошо отдохнуть можно не только в солнечной Одессе (где очень людно), но и на пляжах неподалеку от вашего города.

Читайте также Самые красивые речные пляжи Украины: где можно искупаться

Озеро "Задорожное"

Где: с. Дроговиж

Озеро "Задорожное" образовалось в 1974 году в результате Дроговижского карьера. На озере, которое также известно как "Байкал", можно не только искупаться, но и половить рыбу. На озере действуют пляжные зоны, каждая из которых имеет свои правила. Если наведаетесь на озеро, будьте осторожны, ведь оно глубокое уже на самом входе. Приезжать к водоему можно с 9 утра и отдыхать до 23:30.

Озеро "Задорожное"

На территории есть пляжи бесплатные и платные, их цена стартует от 50 гривен, в стоимость входят шезлонги. За 400 гривен можно арендовать беседку, если захотите шашлыков – мангал с дровами обойдется в 150 гривен, однако по возможности вы можете привезти его с собой, если едете на автомобиле.

Озеро в Брюховичах

Где: с. Брюховичи

Пляж на Брюховецком озере песчаный, глубина – 3 метра. Поскольку озеро не является глубоким, то можно отдыхать с детьми. Для желающих позагорать есть лежаки и зонтики. На территории пляжа есть отдельная VIP-зона вместимостью до 40 человек. В такой зоне есть отдельная раздевалка и санузел, стационарный зонт, стол и шезлонг. Летом работает бар, в котором готовят шашлык, продают пиво и безалкогольные напитки.

Брюховецкое озеро

Среди развлечений есть прогулка на плоту, лодке и катамаране. На территории комплекса "Корса" пластиковые шезлонги обойдутся в 100 гривен, аренда зонтика стоит 50 гривен. Вход в будние дни – 100 гривен, в праздничные и выходные дни – 125 гривен.

Озеро в Суховоле

Где: с. Суховоля

В селе Суховоля есть два озера. На одном из них ранее добывали известняковый камень, поэтому впоследствии там образовалось озеро, которое называют "Шутер". Неподалеку растет хвойный лесок. Озеро неглубокое и небольшое, с песчаным пляжем, расположенным в конце деревни. Другое суховольское озеро находится в начале села.

Озеро "Шутер" в Суховоле

Доехать со Львова до озера можно на маршрутке №184, такси или собственном автомобиле. Вход на озеро – бесплатный.

Читайте также Отдых на Шацких озерах: подборка лучших мест и цены на жилье

Озеро в Мурованом

Где: с. Мурованое

Пляж в Мурованом песчаный, есть достаточно места для отдыха. На территории пляжа можно арендовать беседку, мангал или сыграть в волейбол. Со Львова можно доехать на маршрутках №9 и №114. Вход на территорию для местных – бесплатный, для приезжих – 20 гривен, детей до 12 лет пускают бесплатно.

Отдых на озере в селе Каменное

База "Озерный край"

Где: г. Пустомыты, ул. Прудовая, 60

База "Озерный край" расположена в Пустомытах. На территории есть несколько озер для рыбалки и одно, где можно поплавать. На территории есть гостиница с номерами. Пустомыты расположены в 12 километрах от Львова. До базы добраться можно на автомобиле, автобусе или электричке. Со Львова в Пустомыты едут маршрутные автобусы №116, №142. Вход на территорию озера стоит 30 гривен.

Аренда беседки с мангалом – от 400 грн. Аренда мангала – 50 грн. Рыбалка по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в государственные праздники – 50 грн (цена за вход). За улов придется доплатить отдельно (карп – 65 грн за килограмм, щука – 95 грн за килограмм).

База отдыха "Озерный край"

База "Бухта Викингов"

Где: с. Старое Село, ул. Лесная, 14

Вход на территорию озера стоит 200 гривен. Если захотите половить рыбу, придется выложить столько же. База расположена в 12 километрах от Львова в направлении Бибрки. "Бухта Викингов" предлагает посетителям взять на прокат лодку, байдарки и катамараны.

Отдых в "Бухте Викингов" вам точно понравится

База "Львовская Швейцария"

Где: с. Давыдов. ул. Озерная, 16

Комплекс "Львовская Швейцария" расположен недалеко от кольцевой дороги у выезда с улицы Зеленой в село Давыдов. На территории комплекса есть гостиница, беседки, место для футбола, качели и озеро в лесу. Обратите внимание, что сюда категорически нельзя приезжать с животными.

Вход для взрослых в будни – 75 грн, в выходные – 100 грн. Для детей до 7 лет вход бесплатный. Мангал с дровами – 210 грн за день, а дополнительные дрова обойдутся в 110 грн за порцию.

Озеро Palmira

Где: с. Подберезцы. ул. Галицкая, 17

В селе Подберезцы расположен современный комплекс Palmira Resort. Посетителей ждет чистый пляж, озеро, большая сцена, световое шоу, бар, пляжные вечеринки, беседки, детские аттракционы и детские площадки. Вход на территорию – 100 гривен. Детей до 10 лет пускают бесплатно. Лежак стоит 50 гривен, футбол и волейбол можно сыграть бесплатно. Работает комплекс ежедневно с 10 до 22 часов.