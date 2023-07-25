Какая планета является покровителем вашего знака зодиака: все о влиянии на характер и жизнь

Каждый знак зодиака имеет планету-покровителя. В некоторых они совпадают. Но главное, что покровители оказывают большое влияние на своих "подопечных".

Подробно о планетах-покровителях и их влиянии на знаки зодиака рассказывает 24 Канал.

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Овен

Покровителем этого знака зодиака является Марс – бог войны. Он придает Овну силу, энергию, а также решительность, наделяет напором, силой воли и агрессией. Этот знак подвержен импульсивным действиям, а еще конфликтам.

Гороскоп для Овнов

Телец

Планетой-покровителем Тельца является Венера. Она дает покой, чувственность, а еще влияет на эстетический вкус.

Тельцы обожают комфорт. В то же время они зависят от материальных ценностей. Да и неудивительно, ведь Венера – планета любви, денег и удовольствия.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Меркурий является покровителем Близнецов. В частности это влияет на их интеллект и коммуникабельность. Эти знаки – хорошие собеседники. Кроме того, благодаря планете-покровителю Близнецы успешны и сообразительны.

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Рак

Покровителем этого знака является Луна. Она придает Ракам эмоциональную чувствительность, интуицию, а также постоянное стремление к домашнему уюту. Кроме того, эти знаки хорошо импровизируют, а еще связаны с домом и семьей.

Гороскоп для Раков

Лев

Солнце – покровитель Львов. Именно оно влияет на их силу, лидерство и творчество. Эти знаки обожают быть в центре внимания. Также им нравится проявлять характер.

Интересно, что Солнце наградило Льва, так сказать, двойственной натурой. С одной стороны, родившиеся под этим знаком инициативные, амбициозные и решительные. Между тем с другой, – самоуверенные эгоисты.

Гороскоп для Львов

Дева

Покровителем Девы является Меркурий – планета успеха, интеллекта, денег и торговли. Как и у Близнецов, у Девы он влияет на аналитический разум, ловкость и организованность. Также этот знак имеет высокую работоспособность и критическое мышление.

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Весы

Планета-покровитель — Венера придает представителям этого знака баланс и привлекательность. Весы умеют находить компромисс. Они ценят гармонию в отношениях, а еще имеют хороший вкус к искусству и красоте. Кстати, представители этого знака тоже ценят материальное.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Астрологи отмечают, что покровителями для Скорпионов является Марс и Плутон. В частности, они влияют на силу родившихся под этим знаком.

Марс дарит Скорпиону желание жить именно так, как им хочется. Плутон наградил его отличной интуицией.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Покровителем Стрельцов является Юпитер. Эта планета придает знаку оптимизма. Стрельцы всегда готовы к приключениям, кроме того, они постоянно в поиске новых знаний. Кстати, родившиеся под этим созвездием умеют трезво воспринимать действительность.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Сатурн – покровитель Козерогов. Как следствие, представители этого знака обладают сильной волей, хорошей самодисциплиной и всегда работают над достижением собственных целей. У Козерогов очень сильная тяга к успеху.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Покровителем этого знака зодиака является Уран. Из-за влияния этой планеты родившиеся под созвездием Водолея могут проявлять воспалительный характер, опрометчивость и, вероятно, агрессию.

Кстати, астрологи также отмечают, что этим знаком управляет и Сатурн. Благодаря этому Водолеи способны быстро развиваться и добиваться успеха, используя собственные таланты.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Покровителем Рыб является Нептун. Эта планета придает им креативность, интуицию и чувственность. Астрологи отмечают, что рожденные под этим знаком эмоционально уязвимы. Также Рыбы склонны к самокопанию.

Гороскоп для Рыб