Важные изменения для верующих: будет ли Петров пост в 2024 году

Петров пост традиционно начинается после Троицы, а заканчивается в день Петра и Павла. В прошлом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, поэтому многие религиозные праздники получили новые даты. Определенные изменения произошли и в постах.

Поскольку в этом году верующие будут праздновать Троицу 24 июня, а праздник апостолов Петра и Павла 29 июня, то Петров пост отменили. Дело в том, что между событиями маленький промежуток времени, поэтому поститься не удастся. Так, летом будет только Успенский пост, который продлится с 14 по 27 августа, передает LifeStyle 24.

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Петров пост 2024: когда по старому стилю и как правильно поститься

По старому стилю Петров пост должен был длиться с 1 по 11 июля. Это актуально только для христиан, которые до сих пор живут по юлианскому календарю и не отмечают церковные праздники по-новому. В этот период люди готовятся праздновать день апостолов Петра и Павла, которые очень почитаются в христианской вере. Верующие, в частности, очищаются телесно и духовно. Они не употребляют мясные и молочные продукты, алкоголь (даже вино). Кроме того, в это время стоит отказаться от гуляний и веселья, а проводить дни в спокойной атмосфере.

По верованиям наших предков, во время Петрова поста нельзя занимать деньги и вещи, стричься, шить, вышивать и вязать, ведь в жизнь придут несчастья.

Когда длится Петров пост, в среду и пятницу к тому же запрещается есть рыбу и добавлять в блюда растительное масло. Вместо этого рацион христиан состоит из овощей, фруктов и постных кислых супов.