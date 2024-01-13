Пессимизм зашкаливает: 3 знака зодиака, у которых едва ли не постоянно плохое настроение
Часть людей умеют находить позитив почти во всем. Впрочем, это не об этих 3 знаках зодиака.
Так, Рыбы, Рак и Водолей – пессимисты. У них довольно часто бывает плохое настроение, передает 24 Канал.
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Рыбы
Родившиеся под этим знаком – чувствительные мечтатели. Могут идеализировать что-то, а потом очень тяжело переносить разочарование. Рыбы склонны к пессимизму.
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Рак
Эти люди постоянно много думают. Им свойственно накручивать себя. У Раков довольно часто может быть плохое настроение. Они тяжело переносят, когда что-то не удается.
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Водолей
Водолеи могут быть к себе слишком требовательными. Они боятся ошибаться, а еще тяжело воспринимают критику, даже если она необоснованна и абсурдна. Могут долго копаться в себе и брать близко к сердцу все.
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