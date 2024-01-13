Пессимизм зашкаливает: 3 знака зодиака, у которых едва ли не постоянно плохое настроение

Часть людей умеют находить позитив почти во всем. Впрочем, это не об этих 3 знаках зодиака.

Так, Рыбы, Рак и Водолей – пессимисты. У них довольно часто бывает плохое настроение, передает 24 Канал.

Кстати Слишком вспыльчивы: какие знаки зодиака обожают устраивать истерики

Рыбы

Родившиеся под этим знаком – чувствительные мечтатели. Могут идеализировать что-то, а потом очень тяжело переносить разочарование. Рыбы склонны к пессимизму.

Гороскоп для Рыб

Интересно В год Дракона 4 знака зодиака будут постоянно думать о бывших: кто в списке

Рак

Эти люди постоянно много думают. Им свойственно накручивать себя. У Раков довольно часто может быть плохое настроение. Они тяжело переносят, когда что-то не удается.

Гороскоп для Раков

Узнайте уже сейчас Какие 2 знака зодиака в год Дракона встретят любовь всей жизни

Водолей

Водолеи могут быть к себе слишком требовательными. Они боятся ошибаться, а еще тяжело воспринимают критику, даже если она необоснованна и абсурдна. Могут долго копаться в себе и брать близко к сердцу все.

Гороскоп для Водолеев