Песах 2023: как празднуют и что запрещается делать

Часто можно услышать, что Песах – это еврейская Пасха. На самом деле эти праздники имеют совершенно разные правила и традиции. Что значит этот праздник, как отмечается и что нельзя делать – узнайте дальше.

Песах – праздник, связанный с одним из важнейших событий в истории иудеев: освобождению еврейского народа от рабства. Слово "Песах" с иврита переводится, как "прошедший мимо". Считается самым древним из еврейских праздников сообщает 24 Канал.

Читайте также "Не я бью, верба бьет": когда Вербное воскресенье в 2023 году - дата праздника

В 2023 году Песах отмечают с вечера 5 апреля до ночи 13 апреля.

Обязательные правила Песаха

Перед началом празднования нужно убрать дома, чтобы встретить столь большой праздник достойно в чистом доме. В первый и последний день запрещена любая работа, в другие же дни праздника только при большой необходимости немного труда не запрещено. Также в период празднования евреи не пользуются обычной посудой, ведь тот в течение года впитывает запрещенные продукты, поэтому каждая семья должна иметь специальный праздничный.

Что нельзя есть в период Песаха

Иудеям на этот праздник нельзя есть продукты, которые готовятся брожение: хлеб, макароны, пиво или другой алкоголь на основе солода. Такие продукты даже нельзя содержать в доме. По истории, когда древние евреи были в пустыне, у них не было дрожжей, чтобы сделать хороший хлеб. Поэтому они пекли пресные лепешки – мацу, которую и готовят на празднование. Готовят традиционные праздничные блюда и пьют вино.



Песах 2023 / Фото Pinterest

Празднование Песаха

Первый день вся семья садится за праздничный стол ужинать, но только после наступления тьмы. Также принято звать знакомых, которые не могут провести праздник с родственниками или не имеют их. В общем, празднование длится целую неделю. Обязательно нужно регулярно молиться и читать Тору. Так же празднично ужинают и в последний день Песаха.

Автор: Диана Сикорская