Украина перейдет на зимнее время: какой будет разница с другими странами

В последнее воскресенье октября Украина традиционно переходит на зимнее время. Часы переведут на час назад, 29 октября, в 4 часа ночи.

Время начали менять, чтобы продлить световой день и зеномить электроэнергию. Также украинцы будут спать на час дольше. А как изменится разница во времени с другими странами – расскажет 24 Канал.

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Какая разница во времени будет с другими странами

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие люди покинули свои дома в поиске безопасного места. В основном украинцы поселились в европейских странах и в США. Однако в Европейском союзе и других странах тоже происходит переход на зимнее время. Поэтому час все равно будет отличаться.

Например, в Украине – 9 часов утра. Тогда в других странах время будет следующим: