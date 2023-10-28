Украина перейдет на зимнее время: какой будет разница с другими странами
В последнее воскресенье октября Украина традиционно переходит на зимнее время. Часы переведут на час назад, 29 октября, в 4 часа ночи.
Время начали менять, чтобы продлить световой день и зеномить электроэнергию. Также украинцы будут спать на час дольше. А как изменится разница во времени с другими странами – расскажет 24 Канал.
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Какая разница во времени будет с другими странами
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие люди покинули свои дома в поиске безопасного места. В основном украинцы поселились в европейских странах и в США. Однако в Европейском союзе и других странах тоже происходит переход на зимнее время. Поэтому час все равно будет отличаться.
Например, в Украине – 9 часов утра. Тогда в других странах время будет следующим:
- Польша – 8:00
- Словакия – 8:00
- Венгрия – 8:00
- Молдова – 9:00
- Чехия – 8 часов
- Румыния – 9:00
- Эстония – 9:00
- Ирландия – 7 часов
- Германия – 8:00
- Испания – 8 часов
- Великобритания – 7:00
- США – 3:00 (Вашингтон)
- Норвегия – 8 часов
- Япония – 15:00
- Грузия – 10:00.