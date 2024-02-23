Учителя, скоморохи и бандуристы: подборка фамилий, которые давали людям искусства и образования

В давние времена некоторые фамилии носили люди, которые работали в сфере искусства или образования. Например, были учителями, музыкантами и артистами.

Украинский языковед Юлиан Редько приводит такие варианты: Книжник, Філософ, Логік, Шкільник, Школьник, Школик, Школяр, Шкільний, Шкільнюк, Школун, Школьний, отмечает LifeStyle 24.

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Подборка интересных украинских фамилий, которые вам понравятся

В Киевской Руси артистов называли скоморохами – это странствующие актеры и певцы, которые развлекали народ на различные праздники. С такой деятельностью связана фамилия Скоморок. Однако, вероятнее, она принадлежала людям, которые проживали в селе Скоморохов. Ранее именно там жили придворные артисты князей.

Многие украинские фамилии указывают на то, что их владельцы были музыкантами или руководителями церковного хора. В частности, речь идет о таких: Співак, Півець, Реєнт, Регенчук, Музика, Музичка, Музиченко, Музичук и Гудак.

Некоторые фамилии связывают с церковным хором / Фото Canva

Фамилии, которые образовались от названий музыкальных инструментов

Цимбаліст, Цимбаліста, Цимбалістий.

Скрипник, Скрипець, Скрипка, Скрипчук, Скрипнюк, Скрип'юк, Скрипичайко, Скрипниченко.

Сопівник, Сопільняк.

Людям, которые играли на бандуре давали фамилии Бандура и Бандуренко. А контрабасисты, например, носили такие: Басістий, Бас, Баса, Басенко, Басюк.

Фамилии Дудар, Дудник, Дудаш, Дуда, Дудка, Дудко и Дудишин образовались благодаря людям, которые играли на дуде. Кобзар принадлежало кобзарям, а Сопівник, Сопільняк и Софілканич – скрипачам.