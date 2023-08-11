Без него никак: почему пепел столь важен для почвы
Зола является природным источником многих полезных микроэлементов и минералов, которые могут положительно влиять на почву и растения. Добавление пепла к почве может повысить его плодородие.
Но важно учитывать, что чрезмерное использование пепла может привести к перекислой почве, что окажет негативное влияние на растения. Поэтому перед применением пепла рекомендуется провести анализ почвы и консультироваться со специалистом.
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Для чего почвы пепел
Источник минералов: Зола содержит кальций, калий, магний, фосфор, натрий и другие минералы, необходимые для роста и развития растений. Дополнительная поставка этих минералов может повысить плодородие почвы и улучшить развитие растений.
Регулировка pH: Зола может влиять на уровень pH почвы. Он нейтрализует кислотность почвы, что способствует созданию более оптимальной среды для роста растений.
Увеличение воздухопроницаемости: Добавление золы может улучшить структуру почвы, увеличить ее воздухопроницаемость и водопроницаемость, что способствует лучшему росту корневой системы растений.
Предотвращение заболеваний: Зола содержит калий, который может повысить устойчивость растений к определенным заболеваниям и вредителям.
Улучшение структуры почвы: Добавление пепла делает почву более разрыхленной и легкой.
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