Без него никак: почему пепел столь важен для почвы

Зола является природным источником многих полезных микроэлементов и минералов, которые могут положительно влиять на почву и растения. Добавление пепла к почве может повысить его плодородие.

Но важно учитывать, что чрезмерное использование пепла может привести к перекислой почве, что окажет негативное влияние на растения. Поэтому перед применением пепла рекомендуется провести анализ почвы и консультироваться со специалистом.

Это важно Добавьте к огурцам и они позеленеют: как сделать самое эффективное средство против желтизны листьев

Для чего почвы пепел

Источник минералов: Зола содержит кальций, калий, магний, фосфор, натрий и другие минералы, необходимые для роста и развития растений. Дополнительная поставка этих минералов может повысить плодородие почвы и улучшить развитие растений. Регулировка pH: Зола может влиять на уровень pH почвы. Он нейтрализует кислотность почвы, что способствует созданию более оптимальной среды для роста растений. Увеличение воздухопроницаемости: Добавление золы может улучшить структуру почвы, увеличить ее воздухопроницаемость и водопроницаемость, что способствует лучшему росту корневой системы растений. Предотвращение заболеваний: Зола содержит калий, который может повысить устойчивость растений к определенным заболеваниям и вредителям. Улучшение структуры почвы: Добавление пепла делает почву более разрыхленной и легкой.

Как использовать пепел как удобрение: смотрите видео