Поможет сделать идеальное фото на паспорт: в тикток ворвался "паспортный макияж"

Современные модницы хотят выглядеть непревзойденно не только в повседневной жизни, но и на документах. Тикток разорвал тренд "паспортный макияж", который помогает подчеркнуть черты лица и блестяще выглядеть на фото для документов.

Бьюти-блогер под ником @georgiabarratt поделилась с подписчиками мейкап-лайфхаком, который поможет невероятно смотреться на фото на паспорт и создать симметрию.

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Блогер предложила фанатам создать идеальный макияж для фотографий на документы. Он не только помогает выглядеть ярко на фотографии, но и скрыть неровности и асимметрию лица, присутствующего у каждого.

Видео девушки произвело настоящий фурор в соцсети – тысячи пользовательниц тиктока делают "паспортный макияж" и тестируют его действенность.

Главным секретом паспортного макияжа является контуринг бронзером и нанесение плотной тональной основы. Эти средства зрительно подтягивают кожу лица.

Кроме того, "паспортный макияж" предполагает повышение линии бровей, визуально удлиняющее лицо.