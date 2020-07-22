Жизнь знаменитого украинского актера кино и театра Богдана Ступки оборвалась 22 июля 2012 года. В честь 8 годовщины со дня его смерти LifeStyle 24 предлагает вспомнить лирику, которую пришлось озвучить Ступке в момент его карьеры. Прочитанные им строки никого не могут оставить равнодушным сегодня.

Актер Богдан Ступка 8 лет назад умер на семьдесят первом году жизни после продолжительной болезни, сообщает 24 канал. У него случился сердечный приступ на фоне запущенного рака костей. Известно, что мужчина хотел умереть в один день со своей матерью Марией Ступкой, которая ушла из жизни в ночь с 23 на 24 июля 2007 года. Что почти и случилось. Мужчина похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Стоит знать Памяти Богдана Ступки: малоизвестные факты о гениальном актере

За его спиной в украинском творчества осталось немало легендарных фильмов с его участием. Богдан Ступка стал целой эпохой и символом украинского кино, ведь сыграл в ста фильмах, а также имел более сотни персонажей на сцене театра. Самые известные из кинофильмов – "Тарас Бульба", "Огнем и мечом", "Белая птица с черной отметиной", "Водитель для Веры", "Молитва за гетмана Мазепу" и другие. Но кроме фильмов, актер часто озвучивал известные украинские стихи, которые до сих часто можно услышать на волнах радиостанций или во время торжественных событий.

Мужчина обладал невероятным мастерством проникать своим голосом в глубины сердец украинцев, заставлял их задумываться о насущном и переосмысливать прошлое. Почему его озвучивание стихов такое особенное и какую лирику он продекламировал при жизни – слушайте в нашей аудиоподборке.

Стихи, которые озвучил Богдан Ступка

Богдан Ступка – стихотворение Лины Костенко "Крила": видео онлайн

Богдан Ступка – стихотворение Тараса Шевченко "Чи то недоля та неволя": видео онлайн

Богдан Ступка – стихотворение Тараса Шевченко "Мені однаково": видео онлайн

Богдан Ступка – стихотворение Тараса Шевченко "Думи мої, думи мої": видео онлайн

Богдан Ступка – стихотворение Тараса Шевченко "І мертвим, і живим...": видео онлайн

Богдан Ступка – стихотворение Тараса Шевченко "Заповіт": видео онлайн

Богдан Ступка – стихотворение Тараса Шевченко "Молитва": видео онлайн

Богдан Ступка – стихотворение Тараса Шевченко "Сестрі": видео онлайн

Богдан Ступка – стихотворение Тараса Шевченко "Ісаія. Глава 35": видео онлайн