Жир – не катастрофа: как легко отстирать засаленные пятна с одежды

Жирные пятна, несомненно, одни из самых проблемных загрязнений тканей. Но и с ними можно справиться, не применяя агрессивных моющих средств. Читайте, как отстирать жирные пятна с одежды домашними средствами.

24 канал собрал продукты и средства, которые помогут справиться с жирными загрязнениями и вернуть свежесть любимым вещам.

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Гель алоэ вера

Гель алоэ вера, часто применяемый в уходе за кожей, может забрать жир с ткани. Для этого замочите одежду в горячей воде, нанесите гель алоэ вера на пятно и тщательно вотрите круговыми движениями.

Выстирайте одежду теплой водой и высушите ее на свежем воздухе.

Как отчистить жирное пятно с одежды / Фото Unsplash

Кукурузный крахмал

С жирными загрязнениями справляется и кукурузный крахмал, который абсорбирует жир и не оставляет пятен.

Посыпьте небольшое количество кукурузного крахмала и оставьте на 15 – 30 минут. Очистите пятно, а затем постирайте одежду как обычно. Высушите естественным путём.

Лимонный сок

Кислота лимонного сока очень эффективно справляется с жирными загрязнениями и легко вывести пятно от масла или олии.

Промокните жир на ткани бумажным полотенцем. Слегка полейте пятно лимонным соком. Оставьте одежду на 20 минут.

Затем растворите стиральный порошок в воде и нанесите его на пятно. Очистите пятно щеткой и прополощите одежду.

Как отчистить жирное пятно с одежды / Фото Unsplash

Яблочный уксус

Уксус тоже отлично справляется с таким типом загрязнения. Только нужно быть осторожными – уксус может негативно повлиять на саму ткань, поэтому сначала протестируйте его на внутренних швах.

Полейте пятно яблочным уксусом. Разотрите средство, чтобы оно проникло в ткань, и оставьте на 15 минут. Затем постирайте одежду, как обычно, в соответствии с инструкциями на этикетке.

Как отчистить жирное пятно с одежды / Фото Unsplash

Зубная паста

С помощью зубной пасты тоже можно избавиться от надоедливых пятен. Но обратите внимание – зубная паста хорошо подходит только для светлых или белых вещей. Ткань другого цвета паста может выбелить или повредить.

Нанесите маленькое количество зубной пасты на пятно. Тщательно потрите ткань щеткой и после этого прополощите одежду холодной водой. Повторяйте процедуру, пока не исчезнет пятно.

Как отчистить жирное пятно с одежды / Фото Unsplash

Газированная вода

Обычная газировка тоже может вывести жирные пятна и вернуть загрязненную вещь к жизни. Налейте газировку на пятно или окуните в нее часть одежды. Тщательно потрите пятно. При необходимости снова налейте на место загрязнения воду. Выстирайте одежду как обычно и высушите.

Как отчистить жирное пятно с одежды / Фото Unsplash