И следа не останется: как отчистить соевый соус с ткани

Соевый соус не только обладает особым вкусом и консистенцией, но и специфическим умением постоянно пачкать одежду и скатерти. Как легко отстирать загрязнение от соевого соуса с помощью домашних средств – читайте в материале.

24 канал выяснил, какие домашние продукты могут ликвидировать соевые пятна и вернуть одежде свежесть и чистоту.

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Уксус и стиральный порошок

Столовый уксус легко выведет пятна от соевого соуса. Именно это средство является одним из наиболее действенных против подобных загрязнений.

Разведите в миске теплой воды немного стирального порошка и 2 столовых ложки 9-процентного уксуса.

Положите загрязненный предмет в раствор и оставьте на несколько часов.

После этого прополощите одежду и постирайте ее в машинке.

Как отчистить пятно от соевого соуса / Фото Unsplash

Соль

Столовая соль может убрать загрязнение от соевого соуса, впитав в себя масла и жир.

Чтобы воспользоваться таким методом очистки, достаточно насыпать соль на пятно так, чтобы оно полностью покрывало и оставить на 2 – 3 часа.

После этого вещь надо постирать вручную или забросить в стиралку.

Как отчистить пятно от соевого соуса / Фото Unsplash

Глицерин

Убрать соевый соус с белой одежды или скатерти поможет глицерин. Он не только уберет с волокон соевый соус, но и может несколько отбелить место пятна.

Как и соль, глицерин просто необходимо нанести на место загрязнения и оставить на 20 минут, чтобы средство подействовало. После этого вещь надо постирать.

Как отчистить пятно от соевого соуса / Фото Unsplash

Картофель

Неожиданно, но обычный сырой картофель может ликвидировать пятна от соевого соуса в считанные минуты. Крахмал и активные вещества в картофеле могут избавить не только от свежего загрязнения, но и от старых пятен от соуса.

Разрежьте 1 картофелину на несколько частей.

Трите загрязненный соевым соусом участок картофельными кусочками 15 – 20 минут, время от времени меняя их.

После этого прополощите одежду и постирайте ее в стиральной машинке.

Как отчистить пятно от соевого соуса / Фото Unsplash