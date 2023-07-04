Не останется и следа: как избавиться от пятен на одежде от вишневого сока

Лето – сезон различных фруктов, овощей и ягод. Хозяйки чистят их от косточки, варят джемы и делают другие закрутки. Нередко в этот момент на одежде остаются пятна.

По-видимому, многие слышали, что отстирать пятна от вишневого сока особенно сложно. А все потому, что он содержит особенный пигмент с высокой стойкостью. 24 Канал подготовил проверены домашние средства, которые помогут справиться с этой проблемой.

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Средства от вишневого сока

Очень легкий метод – если у вас есть возможность, то сразу положите эту вещь под горячую воду . Сильно потрите: если еще остатки сока – нанесите хозяйственное мыло и пусть постоит 10-15 минут. Тогда еще немного потрите ткань и пятно должно исчезнуть.

. Сильно потрите: если еще остатки сока – нанесите хозяйственное мыло и пусть постоит 10-15 минут. Тогда еще немного потрите ткань и пятно должно исчезнуть. Молоко есть дома почти у каждого. Налейте жидкость в сосуд и замочите одежду на 2-3 часа. Оно впитает у себя вишневый сок. Затем потрите одежду там, где есть пятно. Если до сих пор что-то осталось на ткани, воспользуйтесь обычным стиральным порошком.



Молоко / Фото Milkua.info

Если одежда белого цвета, вам может помочь перекись водорода. Он отнимет красные пятна. Но если ваша вещь – цветная, то перекись придется разбавить водой. Нанесите на пятно жидкость, пока не выест и закиньте в стиральную машинку.



Перекись водорода / Фото "Аптека 24"

Еще один продукт, который точно есть абсолютно у всех – это соль. Размешайте ложку соли с несколько капель воды и обработайте место загрязнения и потрите его руками. Пусть так стоит 20-30 минут и можете бросать в стиральную машинку.



Соль / Фото Harchi.info