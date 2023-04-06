Будет блистать: как отмыть ванну от желтизны и грязи

Ванная – это место, которым каждый из нас часто пользуется. Это означает, что ее нужно регулярно и качественно убирать. Ведь если этого не сделать, может появиться грибок и даже ржавчина.

Ванна – это то место, которому нужен особый уход. Грязь, жир, мыльные разводы – все это нужно тщательно вычищать. Эффективные советы, как это лучше сделать, расскажет 24 канал.

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Как чистить ванну

Наносим нашатырный спирт губкой на внутреннюю поверхность и оставляем на полчаса. После этого обрабатываем покрытие содой или стиральным порошком. Через 5 минут тщательно все смываем и вытираем насухо.

Натираем стенки и дно ванны уксусом, оставляем на 15 минут и смываем.

Можно совместить стиральный порошок с водой, чтобы образовалась густая масса. После этого нужно натереть поверхности этим раствором и дождаться, пока высохнет. Потом нужно все смыть.

Другой способ – смешать хозяйственное мыло с кальцинированной содой в равных пропорциях, оставить на 60 минут и смыть.



Как отчистить ванну / Фото Pexels

Если въевшийся мыльный налет, можно обработать ванну уксусом с растворенной в нем солью с пропорцией – 1:1.

Чтобы отчистить коричневый налет, следует воспользоваться порошкообразным отбеливателем. Для этого нужно развести средство в пропорции 1:1 с водой и натереть покрытие.

Для чистки ванной отлично подойдет лимонная кислота. Ее нужно развести в 0.5 литра воды, натереть и смыть через 30 минут.

Чем следует чистить

Не рекомендуется чистить ванную твердыми щетками, так как они царапают ее поверхность. Желательно использовать только губки.

Лучше не использовать моющие средства с агрессивной кислотой в составе. Особенно это касается акриловой ванны.

Ни в коем случае нельзя замачивать в ванной белье со стиральным порошком. Очень уничтожается покрытие.

Рекомендуется использовать специальные средства по уходу за разными типами сантехники. Так ванна будет служить гораздо дольше.

Автор: Виктория Козар