Чем отбелить подоконник от пятен: 3 средства, которые есть на каждой кухне

Часто наши окна загрязняются. Со временем на них появляются желтые пятна, которые трудно отмыть. Однако не стоит огорчаться. Есть несколько средств, которые помогут справиться с этой проблемой.

И эти средства точно есть на кухне у каждой хозяйки. О 3 эффективных методах отбеливания ваших подоконников – читайте дальше на сайте 24 Канала.

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Как отмыть подоконник средством для мытья посуды

Чтобы очистить подоконник этим способом, распределите большое количество моющего средства на поверхность и используйте влажную губку для образования пены. Оставьте эту смесь на поверхности на 10 минут, затем тщательно протрите губкой. Чтобы максимально отбелить подоконник, повторите эту процедуру 2 – 3 раза.

Отбеливаем подоконник перекисью водорода

Чтобы очистить поверхность перекисью, нанесите вещество на губку и тщательно протрите подоконник. Оставьте перекись на 10 минут и протрите снова, но уже чистой тряпкой. После завершения процесса обязательно проветрите комнату.

Как отбелить подоконник содой

1 способ. Рассыпьте соду равномерно по подоконнику, а затем протрите поверхность губкой, которую смочили в уксусе. Оставьте этот вспененный раствор на поверхности на пол часа, после чего промойте подоконник чистой тряпкой.

2 способ. В равных пропорциях смешайте соду с стиральным порошком. Влажной тряпкой смочите подоконник, а затем насыпьте смесь на влажную поверхность. Оставьте это на 2 часа, а потом протрите щеткой.