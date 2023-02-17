Куда пойти, когда нет света зимой: топ-4 интересных мест, которые стоит посетить

Отключение света – это не повод расстраиваться и тщетно тратить свое время. Всегда можно заняться чем-нибудь полезным. К примеру, посетить интересные места в своем городе.

Зимой довольно много вариантов мест, о которых вы могли знать, однако все не хватало времени их посетить. В этом году из-за отключения света появились свободные часы, которые можно провести по-разному. 24 Канал подготовил подборку мест, куда следует пойти в феврале.

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Парки и скверы

В зимний период люди привыкли больше времени проводить дома или в теплом помещении. Однако зимой также важно дышать свежим воздухом и прогуливаться по природе. Поэтому парки и скверы станут прекрасными местами, которые стоит посетить, когда у вас пропал свет.

Особенно хороша атмосфера в парках в феврале, когда начинает греть солнце. Тогда вокруг чувствуется приближение весны и тепла, а прогулка становится настоящим удовольствием для души и тела.

Например, во Львове можно посетить один из самых больших в городе – Стрыйский парк, в Киеве – Софиевский парк, в Тернополе стоит прогуляться у озера в парке имени Тараса Шевченко, а в Одессе – в Стамбульском парке.



Советы, куда пойти зимой, когда выключили свет / Фото Canva

Каток

Февраль – благоприятный период для посещения катка, особенно на открытом воздухе. Поскольку в это время возможны легкие морозы, но одновременно ощущаются теплые лучи солнца.

Поэтому хорошим местом для активного отдыха является каток. Туда можно пойти самому или пригласить своих друзей и близких. Катание на коньках способно взбодрить и добавить энергии, приятные эмоции на целый день.



Куда пойти, когда нет света зимой / Фото Pinterest

Ботанический сад

Иногда зимой не хватает "дыхания природы", которое проявляется в вечнозеленых и цветущих растениях. В таком случае следует посетить ботанический сад или оранжерею. В этих местах произрастают редкие и экзотические виды растений, которые можно увидеть зимой.

Для тех, кому не хватает лета в феврале, следует пойти в оранжерею. Поскольку там в любое время года тепло, растет зелень и цветут растения.



Когда нет света зимой, можно пойти в оранжерею / Фото Pinterest

Музей

Еще интересными месяцами, куда можно пойти зимой, когда нет света, есть музеи. В каждом городе Украины есть много музеев с разными экспонатами.

Кроме того, посещение музеев способствует культурному и духовному развитию. Там вы узнаете много интересного для себя и сможете переосмыслить свою жизнь, получить вдохновение для работы.



Когда нет света зимой, можно пойти в музей / Фото Pinterest