Избавляемся от ржавчины: 3 неожиданных продукта, которые уничтожат ржавчину на металле

Влажная зима может привести к ржаванию вещей, стоящих на улице или даже дома. Чтобы металл не уничтожался и не страдал эрозией, можно применить несколько простых способов.

Ржавчина может появиться на принадлежностях для строительства или садовых инструментах, а также на ножах, ложках и вилках, пишет 24 Канал.

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Очищать ржавчину следует сразу, как вы заметили загрязнение на вещи. Чтобы она не опрокинулась на другие предметы, защитите вашу рабочую поверхность тканью или плотным брезентом.

Лимон и борная кислота

Сочетание борной и лимонной кислоты может забрать ржавчину и вернуть блеск металлическим предметам.

Для этого вам нужно:

Смешать буру и лимонный сок в пропорции 2 к 1 в небольшой миске, чтобы образовать пасту; С помощью губки густо нанести пасту на ржавчину и дать ей постоять как минимум 30 минут. Если паста начинает высыхать, нужно опрыскивать ее небольшим количеством воды, чтобы увлажнить. Если есть большой участок ржавчины, нужно добавить больше пасты; Чтобы почистить ржавый металл необходимо использовать щетку. Если ржавчина осталась, вам нужно повторить очищение; Промыть продукт и тщательно высушить.

Как почистить ржавчину / Фото Unsplash

Уксус

Пищевый уксус может пригодиться в борьбе с ржавчиной. Он может устранить ржавые пятна.

Чтобы воспользоваться этим методом, необходимо:

Окунуть ржавый предмет в неразбавленный пищевой уксус. Если предмет велик или имеет электрические компоненты, обильно распылить уксус с пульверизатора на ржавый участок или положить ткань, смоченную уксусом, на этот участок.

Оставить вещь в уксусе минимум на пол часа. Чем больше ржавчины – тем дольше держать металлическую вещь.

Вынуть предмет из уксуса и использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы осторожно почистить ржавые участки. Старая зубная щетка хорошо подходит для деталей, имеющих детальную резьбу или небольшие уголки и щели.

Тщательно промыть водой и высушить тряпкой из микрофибры.

Как почистить ржавчину / Фото Unsplash

Картофель и сода

Неожиданно, именно эти 2 продукта могут спасти ваши вещи от ржавчины. Сода и картофель могут ликвидировать ржавчину навсегда и оставить ваши вещи свежими и чистыми.

Чтобы очистить металл следующим образом:

Разрежьте картофель пополам и посыпьте срез содой.

Потрите ржавое место срезом картофеля. Добавьте еще соды в металл.

Промойте и просушите предмет.

Как почистить ржавчину / Фото Unsplash