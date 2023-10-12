Что сделать с газоном осенью, чтобы он пережил заморозки

Газон выполняет декоративную функцию на любом участке. Для того, чтобы он успешно пережил зиму, нужно сделать определенные процедуры. И тогда он будет весной свеженьким и пышным.

Уход за газоном включает такие мероприятия, как подпитка, чистка участка, подстригание, аэрация и борьба с вредителями. И каждый из этих этапов имеет значение, поэтому их нельзя пропускать. Как провести эти процедуры правильно – расскажет 24 Канал.

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Уход за газоном: что сделать

В первую очередь важно тщательно убрать все лишнее с участка. В частности, опавшие листья, потому что они через определенное время начинают гнить. К тому же трава не получает солнца и достаточно воздуха. В результате могут развиваться разные болезни.

После этого в газон следует внести некоторые удобрения. Это нужно, чтобы трава получила полезные вещества для развития корневой системы. В осенних удобрениях почти нет азота, из-за которого зелень прорастает. Вместо этого очень много фосфора, калия, кальция. Именно эти вещества помогают газону успешно пережить зиму.

Обратите внимание, что подкормку следует внести за 1 месяц до даты последнего кошения. Если пропустили, ничего ужасного. Но старайтесь это сделать, пока температура держится на уровне +4-5.

Перед наступлением зимы траву следует подстричь. Обычно процедуру выполняют в октябре-ноябре, учитывая погоду и особенности климата. Газон стригут максимум на 7 сантиметров. Больше не надо, потому что он замерзнет. А высокий слой травы будет потеть под снегом. Не стоит также косить траву перед самыми заморозками, потому что ей нужно где-то полторы-две недели, чтобы восстановиться. За это время газон может вырасти еще несколько сантиметров.

Особое значение имеет процесс аэрации – насыщение травы воздухом. Процедуру проводят вилами или специальными инструментами, прокалывая верхний слой. Таким образом, вода будет иметь доступ к более глубоким слоям газона. Соответственно, земля будет более рыхлой, а корни – насытятся кислородом. Аэрацию лучше проводить в октябре, перед использованием подкормок.

Также, при необходимости, следует обработать газон от разных заболеваний. Их часто поражают ржавчина, белая пятнистость и плесень. Чтобы этого избежать, нужно после последнего скашивания, обработать участок фунгицид – мощным средством от болезней и вредителей.

Защиту от заморозков требует не только газон, но и растения в саду и на огороде. На днях мы рассказывали, что сделать с ними перед началом холодов.