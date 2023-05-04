Делаем органайзеры для чайных пакетиков: 4 интересные идеи, которые можно повторить дома

Любителям чая и кофе часто приходится складывать запасы в ящик. Иногда это невозможно сделать компактно. Или просто не во что пересыпать. Для этого необходимо организовать место для чайных пакетиков.

Те, кто любит пить чай или кофе, иногда просто не знают, как и во что переложить пакетики или капсулы. Может не хватать для них места, а может просто не хватать свободной емкости. Поэтому нужно подумать о создании места для них. Как сделать органайзер для чайных пакетиков – расскажет 24 Канал.

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Создаем органайзер для пакетиков чая

Хорошим вариантом для хранения чайных пакетиков будет обычная коробка, в которую можно собрать разные вкусы чая, избавившись от картонных коробок. Ее можно даже украсить под стиль кухни и интерьера. Нам понадобится жестяная коробка, картон, линейка и канцелярский нож.



Коробка под чайные пакеты / Фото Jak-zrobyty

Вырезаем из картона 3 полоски шириной глубины банки или поменьше. Полоска должна быть равна внутреннему диаметру коробки. А остальных два нужно сделать немного короче. Соединяем полоски вместе, делая по разметке надрезы в полосках. Таким образом можно сделать перегородки без клея. Надрезы выполняем канцелярским ножом. Перегородку ставим внутрь коробки.



Коробочка под чай / Фото Jak-zrobyty

Простой и удобный способ хранить чайные пакеты в разных емкостях. Это могут быть стаканы или баночки. Следует выбирать сосуды со стойкой крышкой, чтобы хранить пакетики свежими и защитить их от пыли и грязи. Можно украсить их лентами, вырезанными цветами из цветной бумаги или порисовать краской в какой-нибудь цвет.



Банка для чая / Фото Jak-zrobyty

Интересным способом является повесить на чайные пакетики фотографии или сердечки. И затем в таком виде прикрепить, например, под магнит к холодильнику. Или нацепить на крючки, где преимущественно на кухне вешают полотенца. Это достаточно нестандартная идея для тех, кто любит экспериментировать.



Чайник пакет с сердечком / Фото Karanova

Бумажные пакеты для хранения чая сделать очень просто. И это тоже хороший способ хранить любимый напиток. Для этого понадобится обычный белую бумагу А4 и тонкий двухсторонний скотч или клей. Нужно завернуть край бумаги, немного шире полосы скотча. В то время как второй край заворачиваем навстречу, чтобы он почти перекрывал первый сгиб. Склеиваем край двухсторонним скотчем. Сгибаем бумагу, чтобы края были параллельно. Таким образом, получится параллелепипед.

Делаем дно пакета. Измеряем расстояние боковой части. Сгибаем низ пакета сначала в одну сторону, затем в противоположную. "Ушки" клеим двусторонним скотчем. Чтобы сделать ручки в пакете, можно воспользоваться иглой или дыроколом. Оформляем по желанию. Можно приклеить сверху бисер, можно вырезать какие-нибудь фигурки из цветной бумаги. Также можно пришить сверху какое-нибудь украшение из ткани. Это будет выглядеть хорошо.



Пакеты для чая / Фото Youtube