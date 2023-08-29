С Ореховым Спасом: самые искренние поздравления в прозе и стихах

Ореховый Спас носит такое название, ведь именно в это время люди начинали собирать орехи. Также пекли хлеб из пшеницы нового урожая. Эти блюда были основополагающими на празднике.

В 2023 году на Украине Ореховый Спас отмечают 29 августа. В это время заканчивается Успенский пост (Спасовка), длившийся 2 недели. На праздник верующие идут в храм освящать орехи, мед, воду и фрукты. А потом угощают своих близких и родных вкусными блюдами. Есть можно все, ведь пост уже закончился. Отправьте дорогим вам людям поздравления с Ореховым Спасом в прозе и стихах, которые собрал 24 Канал.

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Поздравление с Ореховым Спасом в прозе

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!

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С Ореховым Спасом я вас поздравляю! В этот праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания. Пусть каждый день дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. С праздником вас!

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Ореховый Спас – светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебно-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопы удач, корзины удач, мешки радости и полные закрома счастья.

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Встречайте осень Третьим Спасом! Пусть летние работы счастливо завершатся и обрадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий и вкусный каравай. Щедрых запасов на зиму, чудесного хлеба на будущий год!

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Поздравляю с Ореховым Спасом моих любимых и близких! Пусть не только в этот день, но вообще Бог оберегает вас от несогласий, заботится о вас и открывает двери со счастливыми историями. Делитесь своим теплом и светом с другими!

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С Хлебным Спасом поздравляю! Желаю благополучия, радостных известий, добрых людей на жизненном пути и здоровых детей. В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя.

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Приветствую всю вашу семью с Ореховым Спасом!Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.

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Пусть Третий Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

Поздравления с Ореховым Спасом в стихах

Абсолютного счастья желаю для вас

В этот священный день – Ореховый Спас!

Никогда пусть не будет ваш стол пустым,

Пусть радость и счастье входит в ваш дом.

Пусть дороги все напрямик простираются,

А друзья и любимые счастьем умываются!

***

Пусть этот Ореховый Спас

Будет радостным для вас!

Самым щедрым и счастливым.

Сделает пусть жизнь красивой.

Пусть здоровье не подводит,

А зло никогда пусть не вредит!

***

Последний Спас

Вам орехов припас!

Давайте хлеб испечем

И в дом друзей позовем.

Пусть раздается детский смех,

И всех нас ждет успех!

***

Хлебный Спас – это праздник для всех!

Пусть вас радость ждет и успех.

Пусть в вашем доме хлеб не кончается,

Все только приятное в жизни случается,

Всегда только ждут радостные вести,

И каждая вещь будет на своем месте!

***

Хочу вас со Спасом Ореховым поздравить

И поздравления лучше передать,

Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,

Имели до краев страстной любви!

***

Сегодня пришел Третий

Благословенный Спас.

Желаю, чтобы все узнали,

Что Бог среди нас.

Любовь, заботу пусть тебе

Он пошлет с неба,

И будет радость на Земле,

И счастье оживет!

***

С Третьим Спасом поздравляем,

Семейного тепла желаем.

Пусть будет ясная погода

Для вас в любое время года.

Здоровье вас пусть не подводит,

И счастье часто в дом заходит!

***

Третий спас. Еще тепло и спокойно,

И полнится счастьем душа!

Ореховый спас мы встретим достойно!

В церковь пойдем в молитвах.

Послушаем службу, освятим урожай,

Пусть исполнятся мечты души,

Желаю вам судьбы и хорошей кармы

И миру нам всем во веки!

***

В этот багровый август

Кладовые полны урожая

Солнцем радостным согреты,

Орешки и яблоки большие.

Поздравляю вас со Спасом,

счастья желаю и добра,

Чтобы августовским поцелуем,

Теплой была зима!

***

Уже спелые орехи в дубраве,

Пришел вожделенный третий Спас,

Собираем, радуемся урожаю,

Чтобы было что отложить впрок.

И каждый орешек из урожая

Жизненная и магическая сила имеет

Его нужно в церкви освятить,

Чтобы он дал нам силы жить.