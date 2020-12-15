Американская телевизионная звезда Опра Уинфри уже длительное время живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри. И звезды, похоже, часто обмениваются подарками. Не стало исключением и грядущее Рождество.

66-летняя женщина показала в видеоролике в инстаграме, что Меган Маркл подарила ей продуктовую корзину с кофе и фруктами. Его производителем стал калифорнийский стартап Clevr Blends, инвестором которого недавно стала жена принца Гарри. Известно, что главный офис компании расположен в городе Монтесито, Калифорния, где живет королевская чета.

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"В первый день Рождества моя соседка М (да, та самая "М") прислала мне корзину вкусностей! Мой новый любимый напиток на утро и вечер. Жаль, что у меня раньше не было Clevr Blends, потому что я бы добавила его в список своих любимых вещей", – подписала видео Опра Уинфри со смайликом "короны", намекая на королевскую семью.

Подарила ли Опра что-то взамен Меган Маркл – неизвестно. Добавим, что Рождество семья Меган Маркл, принца Гарри и их сына Арчи проведет в США, отдельно от королевской семьи. Даже сама Елизавета II встретит рождественские праздники только вдвоем с принцем Филиппом в Виндзоре. Другие члены королевской семьи, вероятно, тоже будут праздновать отдельно по своим поместьям.