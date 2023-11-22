Опасны для здоровья человека: какие растения нельзя держать дома

Людям, которые любят, чтобы их дом украшали комнатные растения, нужно соблюдать осторожность. Ведь есть цветы, опасные для здоровья.

В списке опасных растений есть герань, молочай и монстера. Узнайте больше о том, какие цветы еще не стоит держать дома и почему.

Тоже полезно Почему нельзя сажать хвойные деревья у дома: ответ вас удивит

Молочай имеет сок, который опасен для человека. При попадании в глаза может привести к потере зрения. Если у вас все-таки есть дома это растение, то при уходе следует использовать перчатки. Так избежите ожогов и воспалений.

Олеандр может вызвать головную боль и головокружение. В листьях есть вещества, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему человека. В некоторых случаях даже может наступить смерть.

В картофелях и семенах Цикламена есть яд, который очень опасен для людей. Ни в коем случае нельзя лечить насморк соком растения.

Цикламен содержит яд / Фото Canva

Герань – невероятно красивый цветок, поэтому его часто можно увидеть в домах. Однако растение может вызвать аллергию и приступ астмы. Поэтому некоторым людям запрещено держать его в доме.

Листья Монстеры имеет вещества, которые могут вызвать сильную токсическую реакцию при контакте со слизистыми.

Однако существуют растения, которые вполне безопасны и красиво украсят ваш дом. К тому же они совсем неприхотливы в уходе. Цветы прекрасно подойдут для людей, у которых дни слишком загружены.