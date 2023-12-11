Шокирована поведением людей, – Цыбульская удивила признанием, за что ее хейтили жители Ирпеня

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала о хейте, который она испытала после того, как стала одним из медиа-амбассадором восстановления Ирпеня. По словам певицы, люди подумали, что она хочет восстановить жилье за благотворительные средства.

Известно, что квартиру у родителей Ольги Цыбульской имели в Ирпене, который был под оккупацией в марте 2022 года. По словам певицы, от жилья ничего не осталось, так что ей больно об этом говорить.

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Цыбульская заявила о хейте из-за разрушенной квартиры родителей

Певица рассказала о встрече с жителями Ирпеня, после того, как она стала одним из медиа-амбасадоров восстановления этого города. Оля рассказала, что она хотела помогать, но ее захейтили. Люди подумали, что она хочет восстановить родительское жилье благотворительными средствами.

После первой встречи, где я была вдохновлена и искренне готова присоединиться, на меня свалилась волна травли и хейта от жильцов дома, которые считали, что это история, чтобы восстановить квартиру родителей благотворительными средствами. После этого я сообщила мэру, что шокирована поведением людей и больше на встречу не приехала. Помогать в такой атмосфере – уносит здоровье и желание,

– высказалась артистка.

По словам Цыбульской, жилье ее родителей до сих пор в таком же состоянии. Специалисты оценили его как аварийный.

Специалисты повторяли: квартира в аварийном состоянии. Повреждение опорной конструкции. Этот вывод от архитектора есть в скринах. Часть этажа рассматривают под демонтаж и архитектор, который осматриваел объект, сказал, что любые работы без специалистов могут быть опасными для жизни. Поэтому нужно ждать решения и действий официальной комиссии,

– сказала она.

Певица отметила, что родители уже подали все необходимые документы и ожидают решения. Оля надеется на законность этого дела.

Сдавали средства для ОСББ по ремонту крыши. Сейчас все пострадавшие от обстрела граждане ждут решения, свою очередь и периодически узнают о состоянии дел. До сих пор ответ – в процессе, ждите. Я верю, что все решится законно, своевременно и, придерживаясь очереди,

– добавила звезда.

О разрушенном жилье родителей Оли Цыбульской