Популярная украинская певица Оля Цибульская призналась, что основной причиной ее похудения стало участие в проектах "Сумасшедшая звезда". Там знаменитость должна была превратиться в Дженнифер Лопес, что и стало мотивацией к похудению.

Артистка рассказала такие подробности во время съемок очередного выпуска юбилейного игрового шоу "Кто сверху?", который транслирует "Новый канал". Различные личные детали участники обнародуют в раунде "Правда или ложь".

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Оля Цибульская похудела благодаря Дженнифер Лопес

Исполнительница, посетив шоу, похвасталась безупречной фигурой. Ей удалось похудеть на 13,5 килограммов всего за несколько месяцев.

"Я была в этом же павильоне на шоу "Сумасшедшая звезда", где Леся Никитюк попросила меня перевоплотиться в Дженнифер Лопес. Танцевала в проекте, а потом смотрела этот выпуск по телевизору. Увидела, сколько лишнего веса, и расплакалась. Меня реально стошнило, а тот бублик, который я ела, сидя на диване и смотря шоу "Нового канала", застрял в горле. Тогда поняла, что надо что-то делать. И сразу начала лечиться от зависимости от еды. Поэтому теперь у меня минус 13,5 килограммов" , – рассказала Оля.

Теперь Цибульская является одной из самых сексуальных артисток украинского шоу-бизнеса. Она не стесняется демонстрировать роскошное тело в пикантных фотосессиях, выходить на сцену в откровенных образах и каждый раз подчеркивает, что женщина всегда может выглядеть великолепно.