Как освежить комнату без окон летом

Если в одной из комнат вашего дома или квартиры нет окон, это не проблема. Есть действенные пути, как ее охладить.

Преимущественно в комнатах без окон плохая вентиляция. Так что оборудовать ее кондиционером бывает непросто. Узнайте, как избавиться от безумной жары в помещении в такой ситуации.

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Как охладить комнату без окон

Выключите свет. Потому что некоторые лампы, особенно старого образца, дают немало тепла, пока раскаляются. Температура в помещении станет меньше, если их выключить. Можно перейти на более экономные виды лампочек.



Старые лампочки / Фото News.uz.

Ограничит потребление техники. Телевизор, компьютер, ноутбук, чайник. Все это выделяет энергию, и не малую. Переместите эти приборы из замкнутой комнаты. Отключайте технику из розетки, если ее не используете.



Бытовая техника / Фото Flagma.ua

Установите вентиляторы в комнате для создания циркуляции воздуха. Они точно освежат помещение и вы сможете там находиться.



Вентилятор / Фото Hotline

Уложите холодные влажные компрессы на лоб, запястье, шею и другие части тела. Это поможет снизить температуру тела и облегчит чувство жара.



Холодный компресс / Фото "На пенсии"

Есть один лайфхак для тех, у кого есть собственные дома. Можно перекрасить здание в светлый цвет, тогда нагрев будет меньше. Для этого даже существует специальная высокотехнологичная краска, отражающая тепло.



Светлый фасад дома / Фото Foveo Tech

Конечно, кондиционеры не очень хорошо будут работать в помещениях без наружных стен. Здесь следует обратить внимание, например, на встроенный кондиционер, который размещают в стене. Или на портативную систему, подключаемую к окну через шланг. Она сможет создавать в ограниченной комнате свежий воздух.