В одесском магазине игрушек "Антошка" по случаю праздника 8 Марта открыли выставку "Barbie: Пані України". Мастерицы из разных уголков страны переодели кукол, которые предоставил магазин, в украинских знаменитостей.

В праздничной экспозиции можно увидеть, как и женщин прошлых веков, так и современных звезд. Создатели выставки стремились показать, что женщины в Украине – это мощная сила.

Читайте также Об украинской еде, эволюции и современном Моцарте: 10 книг, которые предлагают современные писатели

Выставка "Barbie: Пані України"

В экспозиции показали разные эпохи, стили, биографии известных женщин. Рядом с каждой куклой есть табличка, на которой можно ознакомиться с подробной информацией о личности.

Хотелось этой выставкой показать, что женщины в Украине – это мощная сила. Они могут все, и мы не должны забывать о них,

– подчеркнула организатор экспозиции Елена Филиппова.

"Мы использовали различные модели кукол Барби, а там, где модели повторяются, определить это невозможно. Куклы стали неузнаваемыми", - рассказала мастерица.

Многие профессиональные кукольные мастерицы были обескуражены задачей организаторов создать удачный образ всего лишь за месяц. Однако, очевидно, что замысел реализовать удалось. Теперь куклы радуют красотой посетителей магазина.

Выставка будет работать в Одессе до 14 марта. После этого ее презентуют в Киеве.

Фото экспозиции "Barbie: Пані України"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"



Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская" Экспозиция "Barbie: Пані України" / Фото сайта "Думская"