Чтобы очки не потели, нужно протереть их этими средствами

У людей, которые носят очки, часто возникает проблема с тем, что они запотевают. Приходится постоянно их протирать. Существует решение этой проблемы.

Чаще очки потеют в холодное время года. Это происходит из-за перепада температуры между улицей и помещением. Соответственно на линзах оседает конденсат. Как от этого избавиться – знает 24 Канал.

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Конденсат на очках: как его убрать

Можно избавиться от проблемы с запотевшими очками с помощью глицерина. Его продают в любой аптеке. Налейте вещество в любую емкость и разогрейте. После этого подождите, чтобы раствор охладел. Возьмите тряпку и обработайте линзы с обеих сторон, затем протрите насухо материалом из микрофибры.



Глицерин / Фото АНЦ

Попытайтесь нанести немного зубной пасты на очки, почистить их , затем промыть и вытереть до состояния сухости. Таким образом они еще и станут гораздо чище.

, затем промыть и вытереть до состояния сухости. Таким образом они еще и станут гораздо чище. Эффективным средством будет являться обычное твердое мыло. Просто натрите линзы с обеих сторон, а затем разотрите его салфеткой или другой тканью. Образуется своеобразная пленка, из-за которой очки не будут потеть.



Твердое мыло / Фото Make up

Неожиданно, но решить эту проблему можно с помощью шампуня. Разбавьте его в воде в количестве 1:1, смочите в растворе тряпочку. Тогда протрите линзы сперва раствором, тогда насухо.

в воде в количестве 1:1, смочите в растворе тряпочку. Тогда протрите линзы сперва раствором, тогда насухо. Если есть возможность, то эксперты советуют приобрести специальные салфетки или спрей, используя которые, линзы не будут потеть. К тому же их можно носить с собой, что очень удобно.

Однако специалисты предостерегают от использования средств для стекла в чистке очков. Дело в том, что вещества этих средств слишком агрессивны для линз и могут их испортить.

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