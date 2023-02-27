Это проще, чем вы думали: 4 способа, как отмыть кожу от суперклея

Суперклей может быстро решить многие проблемы в быту, поскольку надежно приклеивает разные предметы. Однако случаются неприятные ситуации, когда химическое вещество попадает на руки. Тогда нужно знать, как очистить кожу от него.

Суперклей является химическим веществом, которое быстро высыхает и образует загрубевшую кожу. 24 Канал подготовил 4 способа, которые помогут оттереть суперклей от покрытых им участков кожи.

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4 простые способы, как отмыть суперклей от кожи

Раствор для снятия лака

Один из самых простых способов, как избавиться от суперклея на руках, является раствор для снятия лака. Его можно купить чуть ли не в каждом косметическом магазине по доступной цене.

Чтобы стереть суперклей, промочите ватный диск или салфетку в растворе для снятия лака и приложите к коже. Удерживайте несколько минут. После этого легкими движениями потрите пораженный участок. Тогда суперклей должен постепенно отделиться от кожи.



Раствор для снятия лака может очистить кожу от суперклея / Фото Canva

Масло

Чтобы удалить руки от суперклея, можно воспользоваться растительными маслами. Такой метод является действенным, если вы воспользуетесь им сразу после высыхания клея.

Сначала помойте руки с мылом теплой водой. Затем нанесите на кожу масло и оставьте на несколько минут. После этого кожа должна стать более мягкой, а суперклей будет отслаиваться.



Масло поможет избавиться от суперклея на коже / Фото Canva

Средство для мытья посуды

Средство для мытья посуды – еще один способ, который быстро поможет избавиться от суперклея. Для этого нужно налить теплую воду в миску. Тогда на кожу нанести средство для мытья посуды и плавными движениями ее вспенить. Затем на несколько минут руки опустить в воду.

Специальное средство для вывода суперклея

Существует такое средство, как антиклей. Он может быстро очищать кожу от суперклея. Средство содержит вещества, легко расщепляющие частицы суперклея на коже. Антиклей можно купить в любом строительном магазине. Поэтому, если вы покупаете суперклей, тогда можно сразу взять средство для его выведения.



Антиклей – специальное вещество, очистившее кожу / Фото Pinterest