Об этом не все знают: 3 способа, как очистить чайник от накипи

В любом чайнике может появляться накипь. Он оседает на его стенках как белый или коричневый налет. Накипь отрицательно влияет на качество воды, а также быстро изнашивает технику. Поэтому следует как можно быстрее от него избавиться и очистить чайник. Как это сделать – читайте дальше.

Накипь обычно образуется при нагревании воды, в которой содержатся такие вещества, как калий, магний, железо и хлор. Именно они откладываются на стенках чайника, пишет 24 Канал.

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Питью воду с налетом совсем не приятно и вредно для здоровья человека. Поэтому рассмотрим действенные способы, как можно очистить чайник от накипи в домашних условиях.

Советы, как очистить чайник от накипи.

Лимонная кислота

Избавиться от накипи в чайнике можно с помощью лимонной кислоты. В этом случае добавьте к одному литру воды 2 ложки лимонной кислоты.

После этого полученную смесь влейте в чайник и прокипятите. Тогда оставьте на время, чтобы вода остыла, а лимонная кислота разъела налет.

Если у вас есть свежий лимон, тогда можно добавить его четвертую часть в чайник вместо кислоты.



Очистить накипь от чайника можно с помощью лимонной кислоты / Фото Canva

Уксус

Уксус – полезный помощник в разных домашних делах. Поэтому он может помочь очистить чайник от накипи. Для этого нужно 200 миллиграмм уксуса смешать с одним литром воды. Вещество влить в чайник и довести до кипения.

Таким образом, налет должен отслаиваться от стенок чайника. Однако такую процедуру следует повторить несколько раз, пока чайник полностью не очистится.

Кроме того, если накипи в чайнике много, тогда следует сделать раствор из соды и уксуса. Такая смесь более действенна и лучше очищает от налета.



Избавиться от накипи на чайнике поможет уксус / Фото Canva

Сода

Еще наши бабушки использовали соду не только в кулинарных целях, но и для решения бытовых проблем. Поэтому с помощью нее можно легко и быстро очистить чайник.

Для этого залейте воду в чайник и вскипятите. Затем добавьте 4 – 5 столовых ложек соды и перемешайте до полного растворения.

В таком состоянии оставьте чайник на пол часа для того, чтобы вода остыла, а сода возымела действие. При необходимости повторите процедуру еще раз.



Очистить чайник можно раствором из соды / Фото Canva