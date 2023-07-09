Зачем и как обрезать клубнику после сбора урожая

Сбор урожая клубники начинается с мая у ранних сортов, а может быть даже в августе – у поздних. После сбора урожая ягоды требуется одна процедура.

Клубника нуждается в обрезке сразу после окончания плодоношения. Те, кусты, которые уже не будут давать урожай, нужно удалить. А для чего подрезать другие кусты клубники и как это правильно делать – знает 24 Канал.

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Для чего обрезать клубнику

Стимуляция роста . Обрезка способствует формированию новых побегов и увеличению количества листьев. Да, увеличивается размер и улучшается вид куста.

Избавляемся от старых, больных или поврежденных ветвей , на которые растение тратит немало сил Это улучшает здоровье растения.

Выполнив обрезку, мы уменьшаем риск заражения клубники разными насекомыми-вредителями, живущими на старых листьях.

Как правильно обрезать клубнику

Лучшее время для обрезки клубники – после последнего сбора ягод в июне-июле.



Сбор ягод клубники / Фото Zagranrobota.com

Прежде чем начать обрезку, подготовьте себе необходимые инструменты, такие как садовые ножницы или секаторы. Посмотрите, чисты ли они и заточены.



Секатор / Фото DOMs.by

Удаляйте старые, поврежденные или больные побеги. Уберите те, которые имеют дряблые листья или имеют определенные признаки болезни. Побеги, которые уже не плодят, следует вырвать, чтобы освободить пространство для новых.



Обрезка клубники / Фото Kvitka.info

Оставьте здоровые и сильные побеги, которые могут рожать в следующем сезоне. Обычно – 3-4 сильнейших побеги на каждом растении.

После обрезки поливайте кусты, чтобы поддерживать почву влажной. Также можно применять органические удобрения, способствующие росту и развитию новых побегов.