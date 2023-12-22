5 растений, которые нужно обязательно обрезать в декабре

Обрезка имеет огромное значение для растений. Некоторые из них следует обрезать в декабре, даже несмотря на холодную погоду.

Обрезку делают, чтобы растения выглядели красиво и аккуратно, а также не болели. К тому же это улучшит развитие и цветение саженцев в следующем сезоне. Узнайте, какие растения надо обрезать в декабре.

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Обрезка растений в декабре: список

Время обрезки винограда зависит от того, где их выращивают. Если куст растет в теплице, тогда оптимально обрезать до Рождества. Это укрепит саженец на зимний период. Если вы проживаете в местности, где виноград развивается быстрее, его обрезают в конце осени или начале декабря.

Груши и яблоки очень хорошо обрезать именно зимой. Потому что этот период для них – состояние покоя, ведь на этих кустах нет листьев. Интересно, что такие фруктовые деревья можно обрезать в течение всей зимы, начиная с 1 декабря.

Есть еще некоторые ягодные кусты, которые можно подрезать именно в зимний период. Речь идет об ежевике и малине. Это помогает омолодить растения потому что мы избавляемся от старых ветвей, на которых уже не появятся плоды. К тому же, если сделать правильную обрезку, то к кусту будет лучше проникать воздух и свет.

Если вы выращиваете дома вазоны, то следует помнить, что уход зимой будет другим. Есть ошибки, которых не следует допускать.