Какой должна быть обрезка роз на зиму: несколько простых лайфхаков

Розы красиво цветут, чем радуют наш глаз. Однако у них есть определенные требования по уходу. Их обязательно нужно обрезать на зиму.

Практически все виды роз нуждаются в обрезке, кроме парковых и почвопокровных. Цветы обрезают в конце октября или начале ноября. С этим лучше не спешить, потому что в теплую погоду розы продолжают расти. Поэтому оптимально обрезать цветы, когда температура опустилась ниже нуля.

Пригодится каждому садоводу Как правильно обрезать грушу осенью

Как правильно обрезать розы: советы для разных видов

Розы обрезают, чтобы растение не тратило энергию на питание ветвей в холодное время, вместо этого накапливала силы к весне. К тому же обрезка старых веток осенью улучшает растение. В следующем сезоне бутоны будут больше и крепче. Розы оптимально укорачивать садовым секатором.

Плетистые розы тоже нуждаются в обрезке. Кусты обрезают где-то на треть, чтобы побеги были примерно на 50 сантиметров. Следует избавиться от сухих, старых и больных ветвей, а еще тех, которые направлены внутрь куста. У корней также следует убрать молодые побеги. Срезы выполняют наискось, чтобы на растении было 5-7 побегов. Если же куст низкий, то его пригибают к земле, не обрезая.



Плетистые розы / Фото Gradina-max

Чайные розы и гибриды обычно достаточно требовательны в уходе. Их нужно обрезать каждый год. Укорачивают где-то две трети длины побегов. Обязательно избавляются от больных и поврежденных ветвей, чтобы куст выглядел лучше. Осенняя обрезка поможет розам легче пережить зиму. В то же время важно, чтобы на каждой веточке осталось хотя бы 4 почки для развития весной.



Чайные розы / Фото Floristics.info

Молодые кусты розы, которым 1-2 года, частично обрезают, и здесь не важно, какой сорт. На всех них вырезают бутоны, которые не распустились и цветы. Избавляются от больных и слабых ветвей. Идеально – оставить на кусте только крепкие побеги со спящими почками.

Орех также требует обрезки на зиму. Там нет ничего сложного.