Простые секреты, о которых вы не догадывались: как обрезать гортензии, чтобы они росли

Гортензия – невероятно красивый цветок, который никого не оставляет равнодушным. Ее цветение зависит от того, насколько удачно выполнили обрезку. Так как правильно обрезать гортензию, чтобы она густо цвела – читайте дальше.

Гортензия известна своим длительным и пышным цветением даже в тени. Хотя она простая в уходе, но может не зацвести. Многое зависит от обрезки. Как правильно обрезать гортензию, чтобы любоваться цветами – расскажет 24 Канал.

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Как обрезать разные виды гортензий

Самой известной из других видов гортензии является крупнолистая. Это куст с большим цветением розового, белого или голубого цвета. Средний рост цветка – 4 метра.



Большая гортензия / Фото Dalas

Каждый год принято избавляться от старых побегов, которые не дают им пускать ростки. Поэтому проводят формирование гортензии в виде маленького куста до метра. Этот способ позволяет хранить растения под даже в холодное время года под снегом.



Почки в гортензии, на которых цветы образуются на побегах в прошлом году. То есть ранней весной можно срезать только те ветки, которые подмерзли или больны.



В последнее время вывели несколько новых сортов гортензии. Они могут формировать цветочные почки на побегах как в предыдущем, так и в текущем году. Если же в течение зимы все их побеги замерзнут, то уже весной отрастут новые и распустятся. Чтобы они цвели длиннее, весной у части прошлогодних побегов нужно срезать третью часть сверху. И тогда цветы распустятся осенью – когда цветение необрезанных ветвей завершится.



Метловидная гортензия. Во время выращивания следует помнить, что ее обязательно нужно обрезать. Почки этого вида гортензии дают побеги, на которых потом вырастут цветы Если куст не ухаживать, то через несколько лет он будет шаровидную форму. Чтобы получить красивую форму куста, нужно обрезать ее весной и летом.



Метловидная гортензия / Фото Profisad



Обрезку метловидной гортензии проводят, чтобы проредить куст и избавиться от нежизнеспособных ветвей. Во время процедуры имеет формироваться крона. Поэтому нужно удалять нулевые побеги. То есть, вырастающие из стеблевых почек корешков растения. Оставляем живые ветки с 1-3 парами почек.



Если же не заниматься обрезкой, то количество соцветий будет постоянно увеличиваться и они будут мешать друг другу полноценно развиваться.



Волотистая гортензия – это вид цветов, наиболее нуждающийся в обрезке весной. Все стебли нужно обрезать весной. В то же время следует оставить 2-3 почки от земли.



Волотистая гортензия / Фото Volynflora



Таким образом, кустарник укоротится на 20–25 сантиметров. Но в этой ситуации – это хорошо, поскольку метельчатая гортензия быстро наращивает зеленую массу. К тому же цветы у нее формируются именно на новых побегах.



Под корень нужно срезать слабые побеги. Подобную обрезку можно использовать весной до древовидной гортензии.

