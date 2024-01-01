1 января – какой сегодня религиозный праздник: что запрещено делать

В первый день 2024 года христиане отмечают Обрезание Господне. Это один из самых главных церковных праздников. Согласно Ветхому Завету, обряд проводили над мальчиками, достигшими восьми дней. Так они связывались с Господом.

Люди не имели права отказываться от обрезания. Ведь тогда они предавали христианскую веру. Ранее иудеи считали этот обряд похожим на крещение. После обрезания дети становились настоящими христианами, передает 24 Канал.

Важно Будут ли дополнительные выходные в январе 2024 года

Обрезание Господне

В этот день вспоминают, как Дева Мария и Иосиф посетили храм вместе с Сыном Божьим. Именно тогда Ему дали имя Иисус Христос и совершили обрезание. Христиане считают, что этот обряд лишает греховных страстей и создает особую связь, наполненную миром и любовью, между детьми и Господом. В этот праздник люди обязательно идут в церковь, чтобы помолиться.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, злиться, злословить и оскорблять друг друга.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит устраивать громкие празднования и проводить венчания.

Нельзя ходить на охоту и резать домашний скот.

Запрещено переедать и злоупотреблять алкоголем.

Не стоит давать и брать деньги взаймы.

Народные приметы

Если будет гололед, то в следующем году получите обильный урожай.

Если будет дождь, то на Пасху упадет снег.

Если звездное и ясное небо, то в следующем году ждите хорошего урожая ягод.

Желание, загаданное в ночь с 31 декабря на 1 января, обязательно сбудется.

Если сегодня оденете новую вещь, то следующий год будет для вас хорошим.

Что еще отмечают

Кроме Нового года и Дня памяти Василия Великого сегодня отмечают День всемирных молитв за мир. Праздник ввел Папа Римский Павел VI. Впервые этот день был отмечен 8 декабря 1967 года. Два года спустя Организация Объединенных Наций официально признала праздник. По традиции сегодня священники призывают к миру, к прекращению войн, конфликтов и вражды. Кроме того, говорят о борьбе с насилием и соблюдении человеческих прав.