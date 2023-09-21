Попробуйте обработать деревья этим средством: результат будет вау

Железный купорос называют еще сульфатом железа. Это популярное и бюджетное средство, которым обрабатывают деревья.

Железный купорос – это кристаллический порошок светло-зеленого цвета. Им можно опрыскивать разные деревья в саду. Узнаем, какую пользу имеет железный купорос и когда его использовать.

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Для чего используют железный купорос

Обработка саженцев железным купоросом в осеннее время помогает защитить их от болезней и вредителей, часто живущих, в частности, в лишайниках – организмах, которые появились из-за сочетания грибка и водорослей. Их часто можно заметить на разных деревьях.

Так-вот, эксперты утверждают, что это вещество способно уничтожить лишайники, мхи и мицелий грибков на поверхности деревьев. Купорос выделяет железо, которое нужно растениям для фотосинтеза.

Также купоросом белят стволы деревьев осенью или весной. Вещество помогает вылечить раны на саженцах.

Когда именно используют железный купорос

В зависимости от прочности, растворы используют для разных задач. Например, 1%-ным железным купоросом поливают саженцы во время их активного роста и развития. А еще – когда появляются признаки разных заболеваний – парши, мучнистой росы, гнили и пятнистости.

5%-ный раствор купороса применяют, когда на растении уже нет листьев. Оптимально это делать в конце ноября.



Железный купорос / Фото Agro-Ukraine

Для обработки роз обычно берут 0,3% смесь, а для кустов с ягодами – 4%-ый раствор.

Эффект от купороса проявляется уже через несколько часов, но наибольший результат можно заметить – за 24 часа.

Как безопасно использовать купорос

Надо помнить, что если железный купорос попадет на слизистые оболочки или на кожу, это может повредить их. Поэтому перед процедурой возьмите перчатки, респираторы и очки.

Само вещество нужно развести с водой и перелить в опрыскиватель.

Тогда можно проводить обработку начиная со старых ветвей на деревьях, потому что они толще, чем молодые.

Также перед стартом процедуры нужно прочитать инструкцию. Ибо, если неправильно опрыскивать растения, они могут погибнуть.