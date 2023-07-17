Картофель чернеет: 5 мощных средств от фитофторы

Фитофтора – грибковое заболевание, часто поражающее насаждение. Она может сократить урожай на 60%.

Главным признаком того, что ваш картофель болеет фитофторозом, является то, что плоды становятся черными. Такая картина не радует ни одного огородника. Как справиться с этой заразой и что делать – подскажет 24 Канал.

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Как бороться с фитофторой на картофеле

Чеснок обладает природными антимикробными свойствами, которые полезны в борьбе с фитофторой. Для приготовления настоя из чеснока разотрите 5-6 зубчиков чеснока и смешайте с 1 литром воды. Пусть настаивается в течение 24 часов, затем процедите и распылите на картофель. Повторяйте данную процедуру каждые 7-10 дней.



Чеснок / Фото AgroNews

Пижмо обладает противогрибковыми свойствами. Залейте 100 грамм свежей или сухой травмы 2-3 литрами горячей воды. Подождите 1 день. После процеживания можно опрыскивать картофель. Такой метод используется раз в 10 дней.



Пижмо / Фото "Сам себе агроном"

Сульфат меди является одним из наиболее эффективных средств в борьбе с фитофторой. Растворите 10 грамм вещества в 1 литре воды и тщательно смешайте. Покройте им все растение. Повторяйте этот процесс через 7-10 дней, особенно если погодные условия благоприятны для распространения фитофторы.



Сульфат меди / Фото "Ковалент"

Сыворотка – мощное результативное средство против фитофтороза. В июле садоводам следует возделывать растения каждые 2-3 дня. Для применения разведите сыворотку водой в одинаковом соотношении.



Сыворотка / Фото "Хозяйка"

Чтобы картофель не болел, в том числе и фитофторой, понадобится йод с молоком. Для приготовления возьмите 15 капель и 1 литр молока. Опрыскивайте картофель таким средством каждые 2 недели.



Йод с молоком / Фото Naurok