Обнаженное фото Бритни Спирс озадачило сеть: фанаты подозревают, что это не певица
Источник:инстаграм Бритни Спирс
Американская звезда Бритни Спирс продолжает публиковать странные сообщения на своей инстаграм-странице. Новый снимок, на котором Бритни позирует задом топлес, уже стал объектом обсуждений.
Новое фото Бритни обнародовала днем ранее. Она якобы позирует в ванной комнате перед зеркалом, обернувшись спиной. Волосы певицы закинуты на бок, а подвеска на шее перевернута на зад шеи.
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Девушка, которая, вероятно, заменила Бритни Спирс / Фото из инстаграма Бритни Спирс
Казалось бы, Спирс оставила пикантное фото, как это она неоднократно делала раньше. Но поклонников озадачило то, что на ее шее и пояснице нет татуировок. Также внимание привлекли изгибы талии женщины – у Бритни менее пропорциональная фигура и у нее больший вес, чем у девушки, что вероятно на фото. Вот как выглядела Бритни на недавно опубликованном видео:
"Освободите Бритни!"
Поклонники певицы остались в ярости из-за фото, ведь многие из них предполагают, что Бритни дальше насильно контролируют и вместо нее публикуют фотографии другой женщины.
- "Освободите Бритни!";
- "Что за чертовщина? Где Бритни?";
- "Я пытаюсь узнать, давала ли она разрешение на публикацию этого фото";
- "Где ее татуировки?!";
- "Вы же понимаете, что это не Бритни?";
- "Эта ситуация перевернула всю индустрию поп-музыки".